Charjah et l’Espagne célèbrent l’héritage andalou à travers une exposition conjointe au Musée de la civilisation islamique

CHARJAH, 15 octobre 2025 (WAM) – Son Altesse Cheikh Dr Salem bin Abdulrahman Al Qasimi, président du Bureau du souverain, a inauguré aujourd’hui l’exposition « Paysages culturels andalous », organisée conjointement par l’Autorité des musées de Charjah et la Fondation de la culture islamique (FUNCI) en Espagne.

L’exposition se tiendra au Musée de la civilisation islamique de Charjah du 15 octobre 2025 au 12 avril 2026.

Son Altesse a visité l’exposition, qui célèbre la splendeur et la symbolique des jardins andalous, considérés comme des espaces de créativité, d’harmonie et de contemplation.

L’exposition s’articule autour de deux grands thèmes : « Les Jardins du bonheur », qui met en lumière quatre aspects – le jardin productif, le jardin scientifique, le jardin spirituel et le jardin poétique ; « La Terre bienfaisante », qui explore la relation entre l’homme et la nature à travers les méthodes d’irrigation, l’agriculture traditionnelle, l’artisanat et les marchés locaux.

Plus de 60 pièces artistiques et historiques, dont certaines exposées pour la première fois à Charjah, y sont présentées, illustrant l’héritage agricole et culturel de l’Andalousie.

Cheikh Dr Salem bin Abdulrahman Al Qasimi a souligné l’importance de cette exposition en tant que fenêtre culturelle et intellectuelle favorisant la compréhension du rôle de l’Andalousie dans la mémoire des civilisations.

Le diplomate a également pris connaissance du parcours interactif retraçant l’histoire de l’Andalousie depuis le VIIIᵉ siècle, période durant laquelle la civilisation islamique a laissé une empreinte durable sur la péninsule Ibérique en associant savoirs orientaux et traditions locales.

Emilio Pin Godos, ambassadeur d’Espagne auprès des Émirats arabes unis, a exprimé sa profonde gratitude à l’émirat de Charjah pour son soutien constant à la culture, à la connaissance et à la préservation du patrimoine.

L’ambassadeur a souligné l’importance du partage de l’histoire et du dialogue entre les civilisations, saluant la coopération exemplaire entre Charjah et l’Espagne dans divers domaines culturels et éducatifs. Il s’est réjoui de l’inauguration de cette exposition exceptionnelle, souhaitant que de telles initiatives se multiplient pour enrichir la compréhension mutuelle et promouvoir la diversité culturelle.

À cette occasion, Son Altesse Cheikh Dr Salem bin Abdulrahman Al Qasimi a reçu un ensemble de publications offertes par la Fondation de la culture islamique (FUNCI), en reconnaissance de sa présence et de son rôle dans l’ouverture de l’exposition, présentée pour la première fois à Charjah et marquant la première collaboration entre l’Autorité des musées de Charjah et la FUNCI.

L’exposition « Paysages culturels andalous » offre un regard inédit sur la richesse culturelle et environnementale de l’Andalousie. Elle associe récits historiques et recherches contemporaines afin de mieux comprendre la vie urbaine et rurale de l’époque, tout en mettant en lumière les leçons intemporelles que cet héritage transmet encore aujourd’hui.

Elle rappelle qu’Al-Andalus fut bien plus qu’un territoire multiculturel : un véritable carrefour de civilisations, un foyer de créativité et un modèle de coexistence qui a profondément influencé l’histoire universelle.

L’exposition illustre également l’équilibre harmonieux entre culture et nature, soulignant l’importance d’un modèle durable inspiré du passé pour faire face aux défis environnementaux et climatiques contemporains.

L’événement met en valeur le rôle de l’héritage andalou comme passerelle culturelle reliant l’Orient islamique, la Méditerranée et l’Europe, et comme pilier fondateur de la science et de la culture occidentales.

Dans ce cadre, une rencontre intitulée “Voyage à travers l’héritage andalou : savoir et échanges culturels” réunira des experts des Émirats et d’Espagne pour explorer l’influence de la civilisation islamique sur la péninsule Ibérique. Une visite guidée de l’exposition suivra la séance de discussion, permettant au public de découvrir les dimensions environnementales et culturelles de cette civilisation dont l’empreinte continue d’inspirer le monde contemporain.

La cérémonie d’ouverture s’est déroulée en présence de Son Excellence Emilio Ben Godos, ambassadeur d’Espagne aux Émirats arabes unis, ainsi que de Asma Rached bin Talieh, secrétaire générale du Conseil exécutif de Charjah, Aïcha Rached Dimas, directrice générale de l’Autorité des musées de Charjah, et de plusieurs responsables, diplomates et personnalités culturelles.