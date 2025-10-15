Le président du Forum économique mondial : Les Émirats arabes unis, un modèle mondial en matière de prospective et d’anticipation de l’avenir

DUBAÏ, 15 octobre 2025 (WAM) – Børge Brende, président-directeur général du Forum économique mondial (WEF), a salué le rôle de premier plan joué par les Émirats arabes unis en tant que pôle mondial de prospective et de dialogue sur l’avenir, à l’occasion des Réunions annuelles des Conseils du futur mondial et de la cybersécurité 2025, qui rassemblent cette année plus de 800 experts internationaux à Dubaï.

Dans une déclaration à l’agence de presse des Émirats (WAM), Brende a souligné que ces réunions, organisées à Dubaï depuis plus de 16 ans, ont contribué à orienter de nombreuses décisions stratégiques régionales et mondiales, en réunissant des spécialistes et des décideurs pour examiner le rôle des technologies émergentes au service de l’humanité et renforcer la coopération internationale face aux défis futurs, notamment les pandémies et les menaces cybernétiques.

Brende a noté que le monde traverse actuellement l’une des périodes géopolitiques les plus complexes depuis plusieurs décennies, mais a souligné l’existence de signes encourageants dans la région du Golfe, où des pays comme les Émirats arabes unis, l’Arabie saoudite et le Qatar connaissent une croissance économique rapide et mènent des réformes structurelles ambitieuses, érigeant la région en modèle de développement et de progrès.

Le président du Forum économique mondial a insisté sur le fait que la cybersécurité constitue un thème central des discussions de cette année, à un moment où les pertes mondiales liées à la cybercriminalité dépassent 5 000 milliards de dollars par an. Il a appelé à un renforcement de la coopération internationale et à la mise en place de mécanismes conjoints pour protéger l’économie mondiale contre cette menace croissante.

Dubaï, centre mondial du dialogue et de la connaissance

Brende a conclu en affirmant que ce rassemblement intellectuel mondial organisé à Dubaï renforce la position des Émirats arabes unis comme centre international du dialogue constructif et de l’échange de connaissances, contribuant à tracer la voie vers un avenir plus sûr, plus inclusif et durable pour l’humanité.