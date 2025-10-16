La prière pour la pluie sera organisée dans tout le pays demain

ABOU DHABI, 16 octobre 2025 (WAM) – L’Autorité générale des affaires islamiques, des waqfs et de la zakat a annoncé, sur les directives du Président Son Altesse Cheikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan, que la prière pour la pluie (Salaat Al Istisqaa) sera organisée demain, vendredi 17 octobre, dans toutes les mosquées du pays.

La prière débutera une demi-heure avant la prière du vendredi, conformément à la Sounna du Prophète Mohammed (que la paix et la bénédiction d’Allah soient sur lui), implorant la miséricorde d’Allah le Tout-Puissant et Ses bénédictions pour que la pluie bienfaisante arrose la terre.

Dr Omar Habtoor Al Darei, président de l’Autorité, a salué la noble initiative de Son Altesse Cheikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan, soulignant qu’elle témoigne de son attachement à la préservation et à la mise en pratique des traditions prophétiques.

Il a prié Allah le Tout-Puissant d’accorder à Son Altesse santé, longévité et bénédiction, ainsi que de préserver les Émirats arabes unis dans la prospérité, la générosité et la paix durable.