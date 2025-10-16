La SRTA présente ses solutions de transport intelligent lors du salon Future Mobility 2025

CHARJAH, 16 octobre 2025 (WAM) – L’Autorité des routes et des transports de Charjah (SRTA) participe à l’exposition Future Mobility 2025, organisée au Centre des expositions de Charjah, avec la participation de plusieurs entités gouvernementales, d’entreprises privées et d’organisations internationales.

L’ingénieur Yousef Khamis Al Othmani, président de la SRTA, a souligné que cet événement constitue une plateforme essentielle pour mettre en avant les réalisations de l’autorité dans le développement des systèmes de transport et l’adoption de solutions innovantes.

Il a indiqué que la SRTA poursuit sa mission visant à établir un écosystème de transport intelligent et durable, axé sur l’énergie propre et les technologies respectueuses de l’environnement, afin de renforcer la durabilité et la qualité de vie dans l’émirat.