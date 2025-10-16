Dubaï Culture promeut le développement artistique à travers le programme « Screenprinting Unlocked »

DUBAÏ, 16 octobre 2025 (WAM) – L’Autorité de la culture et des arts de Dubaï (Dubai Culture) a conclu le programme de formation « Screenprinting Unlocked », organisé en collaboration avec The Workshop DXB, visant à développer les compétences des artistes, praticiens et designers, et à leur permettre d’explorer les outils et techniques de la sérigraphie afin d’enrichir leurs pratiques artistiques.

Le programme a formé neuf créateurs émiratis et résidents aux Émirats arabes unis, qui ont suivi avec succès un cours intensif de dix jours organisé dans le quartier historique d’Al Shindagha et dans les studios de The Workshop DXB à Al Quoz, sous la supervision du commissaire Ahmad Makary.

Les participants ont acquis une expérience approfondie des techniques de sérigraphie, notamment la préparation des images, la création de pochoirs, l’impression en plusieurs couleurs et les méthodes de finition d’édition.

Khulood Khoory, directrice du département des projets et événements à Dubai Culture, a souligné que le programme « Screenprinting Unlocked » illustre l’engagement de l’autorité à offrir un environnement créatif inspirant qui soutient et valorise les talents, tout en encourageant les artistes à explorer de nouvelles formes d’expression et à concrétiser leurs ambitions.

Elle a ajouté que cette expérience permet aux participants de transformer leurs pratiques artistiques en projets innovants et durables, contribuant ainsi au renforcement des industries culturelles et créatives de Dubaï et à la consolidation de sa position en tant que capitale mondiale de la culture et de la créativité.