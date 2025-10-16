Le Musée national Zayed ouvrira ses portes le 3 décembre dans le district culturel de Saadiyat

ABOU DHABI, 16 octobre 2025 (WAM) – Le Musée national Zayed, musée national des Émirats arabes unis situé au cœur du district culturel de Saadiyat, ouvrira officiellement ses portes au public le 3 décembre 2025.

Ce musée emblématique retracera l’histoire des Émirats à travers un voyage immersif allant de la préhistoire à l’époque contemporaine, mêlant artefacts archéologiques, objets historiques, installations contemporaines et expériences audiovisuelles et sensorielles.

Le Musée national Zayed rend hommage au Père fondateur des Émirats arabes unis, feu Cheikh Zayed bin Sultan Al Nahyan, et à son engagement indéfectible envers le patrimoine culturel, l’éducation, l’identité nationale et le sentiment d’appartenance.

Mohamed Khalifa Al Mubarak, président du Département de la culture et du tourisme – Abou Dhabi, a déclaré : « En tant que musée national des Émirats arabes unis, situé au cœur du district culturel de Saadiyat, le Musée national Zayed raconte l’histoire de notre terre, de notre peuple et de notre patrimoine, d’une manière vivante, évolutive et ouverte à tous. Le musée incarne la vision et les valeurs du feu Cheikh Zayed bin Sultan Al Nahyan, dont la foi dans la culture, l’éducation et le savoir continue de nous inspirer. »

Il a ajouté : « Histoire et innovation se rencontrent ici pour créer un espace propice au dialogue, à l’apprentissage et à l’échange, où les visiteurs de toutes générations pourront revivre la trajectoire des Émirats, de leurs racines anciennes à leurs aspirations futures. L’ouverture de ce musée marque une étape déterminante dans le parcours culturel d’Abou Dhabi et réaffirme notre engagement à faire de la culture une source de savoir, de lien et d’inspiration pour les générations à venir. »

Conçu par l’architecte britannique Lord Norman Foster, lauréat du prix Pritzker, le musée invite les visiteurs à suivre un parcours chronologique retraçant les premières traces de peuplement humain, l’évolution des civilisations, les échanges commerciaux anciens et les fondements de la culture émirienne. Tout au long du parcours, l’héritage et les valeurs de Cheikh Zayed sont au cœur du récit.

Le Musée national Zayed s’ouvre sur Al Masar Garden, une galerie extérieure de 600 mètres reliant la côte de Saadiyat à l’entrée du musée, entre le Louvre Abou Dhabi et le Musée national d’histoire naturelle d’Abou Dhabi. Cet espace immersif, inspiré des paysages naturels des Émirats, intègre des plantes indigènes, un système d’irrigation falaj fonctionnel, des installations artistiques et une frise chronologique retraçant la vie de Cheikh Zayed et l’histoire du pays.

La collection du musée comprend plus de 3 000 pièces, dont 1 500 exposées. Chacune a été soigneusement sélectionnée pour illustrer un aspect particulier de l’histoire et de la culture des Émirats.

L’exposition permanente débute par la galerie « Nos débuts », consacrée à la vie et à la vision du feu Cheikh Zayed. À travers des enregistrements audio, des photographies d’archives, des lettres, des effets personnels et des films historiques, cette section retrace son parcours, de son enfance à Al Aïn à son rôle fondateur dans l’unification des Émirats arabes unis.

La galerie « À travers notre nature » plonge le visiteur dans les paysages variés du pays — montagnes, déserts, oasis et littoral — à travers des dioramas artistiques et des installations multimédias, illustrant l’impact de la géographie sur la vie et les activités humaines au fil des millénaires.

La galerie « À nos ancêtres » met en lumière 300 000 ans de présence humaine sur le territoire, révélés par des fouilles archéologiques. Parmi les pièces majeures figurent l’une des plus anciennes perles du monde et une reconstitution du tombeau monumental de Hili, offrant un aperçu fascinant des civilisations préislamiques jusqu’à l’âge du bronze.

La section « À travers nos connexions » couvre la période s’étendant de l’âge du fer (il y a environ 3 000 ans) jusqu’au XIe siècle, mettant en évidence les échanges commerciaux et culturels, l’émergence de la langue arabe et la diffusion de l’islam, qui ont façonné l’identité commune des peuples de la région.

La galerie « Par nos côtes » retrace quant à elle la riche histoire maritime des Émirats sur les cinq derniers siècles — du navigateur Ibn Majid aux plongeurs en perles, jusqu’au rôle du pays dans le commerce et l’échange culturel mondial.

Enfin, la galerie « Vers nos racines » conclut le parcours en explorant la vie traditionnelle, les coutumes et les pratiques sociales et économiques qui ont façonné les communautés de l’intérieur du pays.

Pour célébrer son ouverture, le Musée national Zayed proposera un programme varié de spectacles, d’ateliers, de visites guidées et d’activités interactives, permettant au public de découvrir ce haut lieu du patrimoine national. Les visiteurs pourront également profiter d’une offre gastronomique diversifiée, comprenant le restaurant émirien Erth, le café Al Ghaf et les cafés des jardins.

Le Musée national Zayed rejoindra ainsi les grandes institutions culturelles d’Abou Dhabi, aux côtés du Louvre Abou Dhabi, de teamLab Phenomena, du Musée national d’histoire naturelle d’Abou Dhabi et du futur Guggenheim Abou Dhabi.

En s’intégrant pleinement au district culturel de Saadiyat, il contribuera à faire d’Abou Dhabi un carrefour mondial du dialogue, de la créativité et de l’innovation, où le patrimoine rencontre la modernité pour inspirer les générations futures.