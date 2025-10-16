Le ministère de l’Investissement et Microsoft renforcent leur coopération en intelligence artificielle dans l’analyse des investissements et les prévisions financières

DUBAÏ, 16 octobre 2025 (WAM) – Le ministère de l’Investissement a signé un protocole d’accord (MoU) avec Microsoft afin d’explorer des opportunités de collaboration dans les domaines de l’analyse des investissements et des prévisions financières à l’aide des technologies d’intelligence artificielle (IA).

L’accord a été signé par Mohammad Alhawi, sous-secrétaire du ministère de l’Investissement, et Amr Kamel, directeur général de Microsoft Émirats arabes unis, en marge du salon GITEX Global 2025 à Dubaï.

Dans le cadre de ce protocole, les deux parties coopéreront pour développer les compétences des équipes du ministère à travers l’Initiative nationale de formation en IA, un programme complet lancé par Microsoft visant à former 100 000 employés des entités gouvernementales.

La collaboration portera également sur la mise en œuvre de cas d’usage concrets de l’intelligence artificielle, notamment dans les domaines de l’analyse des investissements, de la prévision financière et de l’optimisation du commerce de détail.

Le protocole prévoit également la promotion des meilleures pratiques en matière de gouvernance et de gestion des données, à travers l’organisation d’ateliers spécialisés et de sessions de partage de connaissances. Ces formations mettront l’accent sur l’utilisation optimale des plateformes Microsoft Azure Data Catalog et Azure Purview, avec le soutien d’experts techniques locaux afin d’assurer une mise en œuvre conforme aux plus hauts standards internationaux.

Commentant la signature de l’accord, Mohammad Alhawi a déclaré : « Le ministère de l’Investissement s’engage à soutenir la vision des Émirats arabes unis visant à devenir un leader mondial de l’intelligence artificielle d’ici 2031. En intégrant l’IA dans l’ensemble de l’écosystème de l’investissement et en renforçant les capacités nationales, notre partenariat avec Microsoft constitue une étape majeure vers la réalisation de cette ambition et vers la transition vers une économie fondée sur la connaissance et l’innovation. »

De son côté, Amr Kamel a souligné : « À travers cet accord, nous visons à combiner l’expertise de Microsoft en intelligence artificielle avec la vision stratégique du ministère, afin d’équiper ses équipes des compétences et des outils nécessaires pour prendre des décisions fondées sur les données, identifier de nouvelles opportunités et stimuler l’innovation dans l’économie des Émirats arabes unis. »

Ce partenariat entre le ministère de l’Investissement et Microsoft vient renforcer la stratégie nationale des Émirats arabes unis, qui ambitionnent de se positionner comme chef de file mondial dans les domaines de l’intelligence artificielle et de l’investissement axé sur les données.