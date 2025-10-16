Le Département de l’Énergie d’Abou Dhabi et Space42 unissent leurs efforts pour développer des solutions géospatiales et d’intelligence artificielle

ABOU DHABI, 16 octobre 2025 (WAM) – Le Département de l’Énergie d’Abou Dhabi (DoE) a signé un protocole d’accord (MoU) avec Space42, société émirienne spécialisée dans les technologies spatiales et l’intelligence artificielle (IA), afin de renforcer la coopération dans le développement de solutions géospatiales et d’IA destinées à soutenir la gestion durable de l’énergie et de l’eau dans l’émirat.

La cérémonie de signature s’est déroulée en présence de Dr Abdulla Humaid Al Jarwan, président du Département de l’Énergie d’Abou Dhabi. L’accord a été signé par l’ingénieure Shaima Abdulla Al Mulla, directrice exécutive du département de la Réglementation, de la Conformité et de la Protection des Consommateurs au sein du DoE, et Hasan Al Hosani, directeur général des Solutions intelligentes chez Space42.

Cet accord établit un cadre de coopération et d’échange d’expertise entre le DoE et Space42, en vue d’explorer, de développer et d’appliquer des technologies avancées basées sur l’intelligence artificielle et l’imagerie géospatiale.

Le partenariat vise à accroître la résilience des infrastructures énergétiques et hydriques d’Abou Dhabi, à améliorer l’efficacité opérationnelle et à soutenir la durabilité environnementale à long terme.

Dans le cadre de ce protocole, Space42 fournira au Département de l’Énergie des services de gestion d’imagerie satellitaire, incluant des données optiques, radar (SAR) et thermiques à haute résolution, pour renforcer la surveillance et la planification des infrastructures.

L’entreprise mettra également à disposition des solutions d’intelligence artificielle géospatiale permettant l’analyse prédictive et la prise de décision fondée sur les données dans plusieurs secteurs.

D’autres domaines de collaboration incluent : la mise en place de systèmes intégrés de suivi de l’électricité, de l’eau et du refroidissement urbain, le développement de simulations alimentées par l’IA pour la gestion des eaux pluviales et la prévention des inondations, ainsi que l’utilisation de l’Internet des objets (IoT) et de l’intelligence artificielle pour analyser en temps réel les données provenant des sites et équipements distants du DoE.

Ces initiatives permettront d’améliorer la gestion précise des ressources en eau, en fournissant des données actualisées sur l’humidité des sols à travers l’émirat, facilitant ainsi une planification optimale et une utilisation rationnelle des ressources.

Les deux parties s’engagent également à explorer de nouveaux projets conjoints, études et programmes pilotes destinés à faire progresser la gestion durable de l’énergie et de l’eau à Abou Dhabi.

L’accord met en avant la promotion de l’innovation et des meilleures pratiques dans l’utilisation des technologies numériques, intelligentes et basées sur l’intelligence artificielle pour le suivi des infrastructures et la gestion des ressources.

Commentant la signature de l’accord, l’ingénieure Shaima Abdulla Al Mulla a déclaré : « Ce partenariat avec Space42 illustre notre engagement continu à exploiter les technologies de pointe au service du développement durable d’Abou Dhabi. En intégrant l’intelligence artificielle, l’imagerie satellitaire et les données géospatiales, nous développons des solutions intelligentes pour gérer nos ressources plus efficacement, renforcer la durabilité énergétique et hydrique, et soutenir le développement des infrastructures. »

Pour sa part, Hasan Al Hosani a souligné : « La collaboration avec le Département de l’Énergie nous permet de valoriser les données spatiales et les capacités de l’intelligence artificielle afin de bâtir des systèmes urbains plus intelligents et durables. Ce protocole marque une étape clé dans nos efforts pour exploiter les connaissances issues de l’espace, améliorer la performance opérationnelle et renforcer la résilience du secteur énergétique et hydrique d’Abou Dhabi. »

Cet accord s’inscrit dans la stratégie d’Abou Dhabi visant à consolider son rôle de chef de file régional en matière d’innovation énergétique durable et de gestion intelligente des ressources naturelles.