Les experts soulignent que la technologie de pointe et l’intelligence artificielle sont les principaux moteurs de la reprise économique

DUBAÏ, 16 octobre 2025 (WAM) – Des experts participant à la session intitulée « Ce qui stimulera la croissance future – et ce qui ne le fera pas », organisée dans le cadre des Réunions annuelles des Conseils du futur mondial et de la cybersécurité 2025, tenues sous l’égide du gouvernement des Émirats arabes unis en partenariat avec le Forum économique mondial (WEF), ont affirmé que la technologie de pointe et l’intelligence artificielle (IA) constitueront les principaux moteurs de la reprise économique au cours des cinq prochaines années.

Alors que la croissance mondiale devrait ralentir à environ 3 %, les participants ont souligné la nécessité d’une coopération internationale accrue pour favoriser les innovations, les politiques publiques et les modèles économiques capables de générer un impact durable et positif sur l’économie mondiale.

La session a réuni Marion Laboure, directrice générale et stratège macroéconomique à la Deutsche Bank (France) ; Jay Lee, professeur distingué et directeur du Centre d’intelligence artificielle industrielle à l’Université du Maryland (États-Unis) ; Stacey Vanek Smith, rédactrice principale à Bloomberg Media (États-Unis) ; et Sir Andrew Steer, professeur émérite à la London School of Economics and Political Science (Royaume-Uni). La session était animée par Maya Hojeij, présentatrice économique à Asharq News.

Les discussions ont mis en évidence le rôle essentiel de l’IA dans la promotion de la croissance économique, notant que le monde vit actuellement une nouvelle phase d’inspiration et d’innovation portée par les avancées technologiques rapides. Les intervenants ont souligné que les infrastructures d’IA sont désormais indispensables pour permettre aux secteurs clés tels que l’énergie, la médecine et la santé d’atteindre des niveaux inédits de performance et de productivité.

Abordant la question de la durabilité, les experts ont rappelé que les applications de l’IA contribuent déjà à la protection de l’environnement, notamment en identifiant les espèces menacées, en soutenant la recherche sur les protéines de synthèse et en analysant les schémas d’utilisation des sols afin d’optimiser la gestion des ressources naturelles.

Les participants ont également souligné l’importance d’accueillir les transformations induites par l’IA avec ouverture, discernement et courage, considérant cette transition comme une opportunité d’innover et de redéfinir les ambitions économiques et sociales pour l’avenir.

Les débats ont aussi porté sur l’incertitude économique mondiale croissante, alimentée par la volatilité politique et les changements de politique économique, notamment aux États-Unis. Dans ce contexte, de nombreux pays renforcent leurs alliances économiques afin d’atténuer les risques.

Les intervenants ont souligné que les investissements dans l’IA et la technologie resteront au cœur de la dynamique économique mondiale, tout en plaidant pour une révision des stratégies de développement et un engagement accru envers les initiatives environnementales visant à réduire la pollution et à promouvoir une croissance durable.

La tenue conjointe des réunions du Global Future Councils et de la Cybersecurity 2025 représente une première mondiale, illustrant le rôle central de Dubaï en tant que plateforme internationale pour le dialogue ouvert et la coopération mondiale sur les enjeux qui façonnent l’avenir des sociétés humaines.