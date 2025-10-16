Abou Dhabi : l’Agence pour l’environnement et TotalEnergies lancent un ambitieux programme de restauration des herbiers marins

ABOU DHABI, 16 octobre 2025 (WAM) – Dans le cadre de la Stratégie d’Abou Dhabi sur le changement climatique, l’Agence pour l’environnement – Abou Dhabi (EAD), en partenariat avec TotalEnergies, a lancé un programme novateur de restauration des herbiers marins, marquant une étape décisive dans la préservation des écosystèmes marins de l’émirat et réaffirmant son rôle de chef de file mondial dans la promotion de solutions fondées sur la nature pour faire face aux défis climatiques.

Ce projet d’une durée d’un an témoigne de l’engagement constant de l’EAD à développer les meilleures pratiques pour restaurer les habitats d’herbiers marins et contribuer à la préservation des systèmes de carbone bleu.

Les herbiers marins comptent parmi les écosystèmes côtiers les plus efficaces pour capter et stocker le carbone bleu dans leurs tissus, racines et sols. En plus de leur rôle essentiel dans l’atténuation du changement climatique, ils favorisent la biodiversité, servent d’habitats naturels à de nombreuses espèces marines, soutiennent la pêche durable, améliorent la qualité de l’eau et encouragent l’écotourisme.

Dr Shaikha Salem Al Dhaheri, Secrétaire générale de l’EAD, a déclaré : « Notre programme de restauration des herbiers marins illustre l’engagement d’Abou Dhabi à préserver son patrimoine naturel tout en répondant aux défis environnementaux mondiaux. Grâce à l’innovation, à la coopération et à des actions fondées sur la science, ce projet permet de restaurer les habitats et de renforcer notre capacité à protéger et à préserver les ressources marines de l’émirat pour les générations futures. Notre collaboration avec TotalEnergies constitue une étape importante vers la résilience des écosystèmes côtiers, en réunissant les efforts des secteurs public et privé pour assurer un avenir durable à notre planète. »

Abou Dhabi abrite trois types d’herbiers marins couvrant une superficie de 3 000 km², soutenant plus de 3 500 dugongs et 4 000 tortues vertes, parmi d’autres espèces marines. L’émirat abrite la deuxième plus grande population mondiale de dugongs après l’Australie, ces mammifères se nourrissant exclusivement d’herbiers marins. Leur protection et le développement de ces prairies sous-marines sont donc essentiels à leur survie.

Le projet a permis de planter 10 000 m² d’herbiers, capables de stocker 52 tonnes de carbone, soit l’équivalent de 23 vols Abou Dhabi–Londres, conformément à l’initiative “2030 Seagrass Breakthrough” de la Décennie des sciences océaniques des Nations Unies.

Ce programme s’appuie sur l’espèce d’herbier la plus répandue dans l’émirat, Halodule uninervis, et intègre les dernières technologies en matière de suivi et de contrôle post-plantation.

Depuis 1999, TotalEnergies collabore avec l’EAD pour protéger les écosystèmes d’Abou Dhabi, notamment à travers la conservation des dugongs, la protection des habitats de flamants, la recherche sur la résilience côtière face au changement climatique et la promotion de la biodiversité à Al Wathba.

Ces initiatives soutiennent des projets axés sur les solutions fondées sur la nature, l’amélioration de la qualité des sols et de l’air dans les mangroves, herbiers et marais salés. Parmi les réalisations marquantes figure le Dugong and Seagrass Research Toolkit, aujourd’hui utilisé dans plus de 40 pays abritant des dugongs et 80 États possédant des herbiers marins.

Samir Oumer, président de TotalEnergies EP UAE et Country Chair de TotalEnergies, a déclaré : « Notre partenariat avec l’Agence pour l’environnement – Abou Dhabi reflète notre engagement profond en faveur de la biodiversité marine et de la restauration des écosystèmes. Le projet de restauration des dugongs et des herbiers marins constitue une pierre angulaire de cette collaboration, visant à réhabiliter des habitats côtiers vitaux et à assurer la survie à long terme de ces espèces. »

L’EAD accueillera pour la première fois au Moyen-Orient le 16ᵉ Atelier international de biologie des herbiers marins (ISBW) et le Congrès mondial des herbiers marins en 2026, comme annoncé par la World Seagrass Association (WSA) et l’Union internationale pour la conservation de la nature (UICN) en août 2024.

Cet événement réunira gouvernements, scientifiques, chercheurs et spécialistes des milieux marins et côtiers, afin de mettre en lumière les enjeux mondiaux liés aux herbiers marins, d’accroître les connaissances et de renforcer les réseaux de protection et de coopération à l’échelle internationale.