TRENDS et l’Institut pontifical d’études arabes et d’islamologie collaborent dans le domaine de la recherche

ROME, 17 octobre 2025 (WAM) – Le centre de recherche TRENDS Research & Advisory, à travers son bureau virtuel à Rome, a signé un mémorandum de coopération avec l’Institut Pontifical d’Études Arabes et d’Islamologie (PISAI) à Rome.

Cet accord vise à renforcer la coopération académique et scientifique dans les domaines de la recherche, des études, des sondages d’opinion, de la formation, du développement, du conseil et des études prospectives, dans le but de promouvoir la paix, la tolérance et le dialogue intellectuel constructif.

Le mémorandum a été signé par le Dr Mohammed Abdullah Al Ali, directeur général de TRENDS, et le professeur Wasim Salman, président du PISAI, en présence de S.E. Abdulla Ali Al Sibousi, ambassadeur des Émirats arabes unis auprès de la République italienne, de Mgr Dr Yoannis Lahzi Gaid, membre du Secrétariat d’État du Vatican pour les affaires générales et représentant du Saint-Siège au sein du Haut Comité pour la Fraternité humaine, ainsi que de plusieurs experts et chercheurs des deux institutions.

La signature de cet accord traduit la volonté commune des deux institutions de promouvoir l’échange de connaissances et la compréhension mutuelle à travers une étude objective des enjeux régionaux et mondiaux. La coopération portera sur l’organisation de conférences et d’ateliers, la conduite de recherches conjointes, l’échange d’expertises et la mise en place de programmes intellectuels communs.

Le Dr Al Ali a souligné que ce mémorandum ouvre de nouveaux horizons de partenariat dans la recherche scientifique et l’étude des questions intellectuelles et sociales contemporaines, notamment celles liées à la paix et à la coexistence interculturelle. Il a ajouté que les deux parties renforceront leur coopération par des échanges de chercheurs, des publications conjointes en arabe et en anglais, ainsi que par la diffusion des résultats à travers leurs plateformes académiques respectives.

Pour sa part, le professeur Salman a déclaré que ce partenariat enrichira le dialogue interculturel et mettra en lumière les valeurs humaines partagées, particulièrement dans un contexte mondial marqué par de profonds défis nécessitant une meilleure compréhension collective.

Il a souligné que l’accord intervient à un moment de profonds changements internationaux, soulignant la nécessité d’une coopération accrue pour analyser les évolutions régionales et mondiales et proposer des interprétations novatrices et objectives des phénomènes politiques, sociaux et intellectuels.