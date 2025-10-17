Les dirigeants des Émirats arabes unis présentent leurs condoléances au président kényan à la suite du décès de l’ancien Premier ministre

ABOU DHABI, 17 octobre 2025 (WAM) – Le président Son Altesse Cheikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan a adressé un message de condoléances au président de la République du Kenya, Dr William Samoei Ruto, à la suite du décès de l’ancien Premier ministre kényan Raila Odinga.

Son Altesse Cheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum, vice-président, premier ministre et souverain de Dubaï, ainsi que Son Altesse Cheikh Mansour bin Zayed Al Nahyan, vice-président, vice-premier ministre et président de la Cour présidentielle, ont également envoyé des messages similaires au président Ruto, exprimant leurs sincères condoléances et leur solidarité avec le peuple kényan en cette période de deuil.