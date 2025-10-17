Les dirigeants des Émirats arabes unis félicitent Patrick Herminie pour sa victoire à l’élection présidentielle aux Seychelles

ABOU DHABI, 17 octobre 2025 (WAM) – Le président Son Altesse Cheikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan a adressé un message de félicitations au Dr Patrick Herminie à l’occasion de sa victoire à l’élection présidentielle en République des Seychelles.

Son Altesse Cheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum, vice-président, premier ministre et souverain de Dubaï, ainsi que Son Altesse Cheikh Mansour bin Zayed Al Nahyan, vice-président, vice-premier ministre et président de la Cour présidentielle, ont également envoyé des messages similaires au Dr Herminie pour le féliciter à cette occasion.