L’Autorité fédérale de régulation nucléaire présente ses dernières innovations numériques à GITEX 2025

DUBAÏ, 17 octobre 2025 (WAM) – L’Autorité fédérale de régulation nucléaire (FANR) a présenté, lors de sa participation au GITEX Global 2025, ses projets les plus récents et ses réalisations dans le domaine de la transformation numérique et des systèmes intelligents, réaffirmant ainsi l’engagement des Émirats arabes unis en faveur de la sécurité, de l’innovation et du développement durable.

L’Autorité a mis en avant un ensemble de technologies et de systèmes innovants développés pour renforcer les niveaux de sûreté nucléaire et radiologique dans le pays, parmi lesquels le tableau de bord intelligent pour la sécurité nucléaire, un système reposant sur l’intelligence artificielle pour surveiller les conditions environnementales et climatiques autour de la centrale nucléaire de Barakah, et prévoir les impacts potentiels du changement climatique.

Elle a également présenté le réseau national de surveillance radiologique, qui fournit un suivi en temps réel des niveaux de rayonnement à travers le territoire national et fonctionne comme un système d’alerte précoce en cas d’incident radiologique.

L’Autorité a par ailleurs exposé son système de gestion des laboratoires environnementaux, une plateforme numérique intégrée qui facilite les analyses environnementales et la gestion des flux de travail en laboratoire, ainsi qu’un programme de formation en réalité virtuelle permettant aux participants de vivre des simulations interactives dans les domaines de la réponse aux urgences, de l’inspection et de la sensibilisation à la sécurité, conformément aux orientations nationales visant à renforcer la préparation des équipes d’intervention et à améliorer la rapidité de réaction.

La plateforme de services numériques de la FANR a également été mise à l’honneur : elle permet aux entités manipulant des matériaux ou sources radioactives d’obtenir, de modifier ou de renouveler leurs licences, d’émettre des autorisations d’importation et d’exportation, et d’accéder aux services d’étalonnage des appareils via le laboratoire secondaire de mesure des doses.

Enfin, l’Autorité a souligné la contribution de l’Académie émirienne du nucléaire et du rayonnement à la réalisation de la vision « Nous, les Émirats 2031 », à travers ses programmes d’apprentissage en ligne et de renforcement des compétences dans le secteur nucléaire et radiologique, soutenant ainsi la formation d’une nouvelle génération d’experts émiratis capables d’assurer la pérennité et la sécurité du secteur.