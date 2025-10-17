Les Émirats arabes unis et l’Allemagne examinent les moyens d’élargir leur coopération et de renforcer leurs relations dans divers secteurs

BERLIN, 17 octobre 2025 (WAM) – Dr. Sultan Ahmed Al Jaber, ministre de l’Industrie et des Technologies avancées et envoyé spécial des Émirats arabes unis en Allemagne, a effectué une visite officielle de travail en République fédérale d’Allemagne.

Au cours de sa visite, il a tenu plusieurs réunions bilatérales avec de hauts responsables du gouvernement allemand, parmi lesquels Friedrich Merz, chancelier de la République fédérale d’Allemagne ; Katharina Reiche, ministre fédérale de l’Économie et de l’Énergie ; Patrick Schnieder, ministre fédéral des Transports ; ainsi que Dr. Levin Holle, directeur général des politiques économiques, financières et climatiques à la Chancellerie fédérale et sherpa du chancelier auprès des sommets du G7 et du G20. Ces entretiens se sont déroulés en présence de Lana Nusseibeh, ministre d’État, et de Ahmed Al Attar, ambassadeur des Émirats arabes unis en Allemagne.

Cette visite s’inscrit dans le cadre des relations profondes et historiques entre les deux pays amis, qui ne cessent de se consolider dans des secteurs clés tels que l’économie, l’énergie, l’industrie et la technologie avancée. Elle illustre également la volonté commune des deux nations de renforcer la coopération bilatérale et de l’élever à de nouveaux niveaux soutenant le développement durable.

Lors de son entretien avec le chancelier Merz, Dr. Al Jaber a transmis les salutations de la direction des Émirats arabes unis, soulignant la solidité des relations stratégiques entre les deux pays amis et la volonté partagée de les renforcer davantage pour promouvoir l’intégration et élargir les domaines de partenariat à l’échelle locale, régionale et internationale.

Les discussions ont porté sur les perspectives de coopération dans des secteurs clés, notamment l’industrie, l’énergie, les énergies renouvelables, la technologie avancée et l’innovation, ainsi que sur les moyens de stimuler l’investissement et d’approfondir la coopération économique durable au service des intérêts mutuels des deux pays.

Le ministre émirien a également rencontré Katharina Reiche pour explorer les possibilités de coopération dans les domaines de l’industrie, de l’énergie et de la technologie avancée, avec un accent particulier sur les investissements conjoints dans la transition énergétique et l’hydrogène vert.

Les deux parties ont également discuté des opportunités de partenariats industriels stratégiques entre entreprises et institutions dans les domaines de la fabrication avancée, des chaînes d’approvisionnement et des technologies industrielles modernes, afin de stimuler l’innovation et d’améliorer la compétitivité du secteur industriel aux niveaux régional et mondial.

Lors de sa rencontre avec Patrick Schnieder, les discussions ont porté sur les moyens de renforcer la connectivité entre les deux pays et de développer des infrastructures de transport durables, incluant la mobilité intelligente, les véhicules électriques et des chaînes logistiques intégrées. Les deux parties ont également échangé sur le transfert d’expertise en matière de transports publics et de technologies numériques contribuant à la réduction des émissions de carbone.

La visite a également compris une rencontre avec Mathias Döpfner, président-directeur général du groupe Axel Springer SE, l’un des plus grands groupes européens de médias et d’édition numériques. Les discussions ont porté sur le rôle de la technologie avancée et de l’intelligence artificielle dans le développement de l’écosystème des médias numériques et le renforcement de leurs capacités.

Les échanges non pétroliers entre les Émirats arabes unis et l’Allemagne ont progressé de 3,9 % en 2024, atteignant 49,9 milliards d’AED. Cette tendance haussière s’est poursuivie au cours du premier semestre 2025, enregistrant une croissance de 19 % par rapport à la même période en 2024, pour atteindre 27,6 milliards d’AED.

Cette croissance a été portée par une augmentation de 110 % des exportations émiriennes, de 15 % des importations et d’environ 10 % des réexportations, confirmant la dynamique économique solide et diversifiée entre les deux pays.