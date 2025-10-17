Oryx Labs et le Conseil de la cybersécurité publient un rapport régional

ABOU DHABI, 17 octobre 2025 (WAM) – Oryx Labs, le principal fournisseur de solutions de protection contre les risques numériques et de cybersécurité avancée, filiale du groupe EDGE, a publié, en collaboration avec le Conseil de la cybersécurité du gouvernement des Émirats arabes unis, le rapport de référence sur l’état de la cybersécurité des serveurs de messagerie dans la région du Conseil de coopération du Golfe (CCG).

Présenté en marge du GITEX Global 2025, le grand rendez-vous annuel de la technologie et de la transformation numérique qui se tient au Dubai World Trade Centre, ce rapport propose une analyse technique approfondie de la sécurité et des mécanismes de vérification des serveurs de messagerie dans les pays du CCG. Il met particulièrement l’accent sur le renforcement de la résilience et de la durabilité à long terme des infrastructures numériques des entités gouvernementales et des secteurs industriels.

À cette occasion, Son Excellence Dr. Mohamed Al Kuwaiti, président du Conseil de la cybersécurité, a souligné que les résultats du rapport confirment la convergence croissante des efforts des pays du CCG en matière de confiance numérique, affirmant que la vérification des courriels demeure un pilier essentiel de la résilience et de la robustesse cybernétiques, rt que ce processus protège les communications, favorise une collaboration sécurisée et renforce la confiance dans nos économies numériques.

Ajoutant que le Conseil continuera de promouvoir la coopération transfrontalière et intersectorielle afin d’assurer la synergie entre sécurité et innovation pour un avenir numérique plus sûr et plus fiable.

De son côté, Rogério Lemos, président-directeur général d’Oryx Labs, a affirmé que, dans le contexte de transformation numérique accélérée que connaît la région du Golfe, les communications sécurisées sont devenues un pilier fondamental de la sécurité régionale.

Il a ajouté que ce rapport, élaboré conjointement par Oryx Labs et le Conseil de la cybersécurité, illustre un engagement ferme à renforcer la résilience cybernétique à grande échelle. Nous sommes fiers de ce partenariat, qui contribue à élargir les horizons technologiques et à façonner une vision tournée vers l’avenir

Il s’agit du deuxième rapport annuel de ce type, qui repose sur l’analyse de près de 600 000 serveurs répartis aux Émirats arabes unis, au Bahreïn, en Arabie saoudite, à Oman, au Qatar et au Koweït.

Le rapport met en lumière les tendances de la sécurité des courriels dans la région et formule des recommandations stratégiques visant à étendre l’adoption des protocoles de protection et de vérification des courriels, notamment SPF, DKIM et DMARC.

Spécialisée dans le développement de solutions logicielles avancées dédiées à l’évaluation, à la surveillance, à la protection et à l’optimisation des réseaux de communication, Oryx Labs propose une gamme de produits primés, dont DNS Firewall et Discovery, axés sur la gestion de la surface d’attaque, l’évaluation des risques, et la surveillance et la protection du système de noms de domaine (DNS FIREWALL).

Ces initiatives s’inscrivent dans la stratégie nationale des Émirats arabes unis visant à renforcer la sécurité numérique, à promouvoir la confiance dans les communications électroniques et à soutenir la durabilité des infrastructures cybernétiques régionales.