Le Centre spatial Mohammed bin Rashid et la Société des ports et des douanes de Dubaï développeront une plateforme de surveillance maritime

DUBAÏ, 17 octobre 2025 (WAM) – Le Centre spatial Mohammed bin Rashid (MBRSC) a signé aujourd’hui un protocole d’accord avec la Société des ports, des douanes et des zones franches de Dubaï (PCFC) afin de développer une plateforme intégrée de surveillance et d’observation maritime et côtière.

L’accord a été signé par Salem Humaid Al Marri, directeur général du MBRSC, et Nasser Abdulla Al Neyadi, directeur général de la PCFC, en marge du GITEX Global 2025.

Aux termes du protocole d’accord, les deux parties coopéreront et échangeront des données et des informations pour développer une plateforme permettant le suivi des changements du littoral, la détection des navires et l’analyse de leurs trajectoires, ainsi que l’identification des perturbations du système d’identification automatique (AIS).

La plateforme permettra également une observation continue de l’état de la mer, de l’activité des vagues et des conditions météorologiques, grâce à des analyses de données soutenant une prise de décision éclairée.

En outre, le système facilitera la surveillance de la pollution marine, notamment la détection et le suivi des marées noires, la prévision de leur déplacement et le contrôle des navires dans les zones touchées.

Cette initiative illustre l’engagement du MBRSC et de la PCFC à exploiter les technologies spatiales et numériques avancées pour renforcer la sécurité maritime, protéger les écosystèmes côtiers et soutenir les efforts nationaux en matière de développement durable et de protection de l’environnement marin.