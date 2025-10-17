L’ADAFSA remporte six prestigieux prix internationaux en 2025

ABOU DHABI, 17 octobre 2025 (WAM) – L’Autorité de l’agriculture et de la sécurité alimentaire d’Abou Dhabi (ADAFSA) a remporté six prestigieuses distinctions internationales en 2025, consolidant ainsi son rôle de pionnière dans le développement du secteur agricole et le renforcement de l’écosystème de la sécurité alimentaire dans l’émirat.

Lors de la cérémonie des Stevie Awards, organisée aux États-Unis, l’ADAFSA a décroché deux prix majeurs : Le Bronze Award dans la catégorie Nouveau produit de l’année – Intelligence artificielle, pour sa plateforme de diversification des importations alimentaires et fourragères, qui illustre l’excellence de l’autorité dans l’exploitation des technologies avancées au service de la durabilité des chaînes d’approvisionnement alimentaires.

Le Silver Award dans la catégorie Leader de la transformation numérique de l’année, attribué à Aïsha Al Shamsi, directrice du département des données et de l’intelligence artificielle de l’ADAFSA, en reconnaissance de son rôle de chef de file dans la transformation numérique et l’élaboration des stratégies institutionnelles de données.

L’autorité a également été récompensée par quatre prix lors de la cérémonie annuelle des World Business Outlook Awards à Singapour, dans les catégories suivantes : Développeur mondial le plus durable en agriculture et sécurité alimentaire ; Meilleur programme d’initiative de service communautaire ; Meilleur programme d’inspection et de contrôle alimentaire ; Meilleure transformation numérique en agriculture et sécurité alimentaire pour son Système intelligent d’inspection agricole.

« Ces distinctions représentent une reconnaissance internationale des efforts constants de l’ADAFSA pour développer des solutions innovantes et durables. Elles réaffirment notre engagement à renforcer le système de sécurité alimentaire et à atteindre l’excellence institutionnelle à tous les niveaux », a déclaré Mouza Suhail Al Muhairi, directrice générale adjointe chargée des affaires réglementaires et administratives de l’ADAFSA.

Elle a souligné que cette réussite reflète la vision prospective de l’autorité, axée sur la construction d’un secteur agricole et alimentaire intégré, fondé sur la transformation numérique et l’innovation.

Al Muhairi a ajouté que l’ADAFSA adopte une approche institutionnelle souple et proactive, en phase avec les évolutions mondiales, qui renforce la capacité d’Abou Dhabi à relever les défis liés à la sécurité alimentaire et à consolider son leadership international dans le domaine.