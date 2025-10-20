Le Parquet fédéral défère un gang criminel organisé devant la justice pour enlèvement, extorsion, agression indécente et crimes portant atteinte à la paix sociale

ABOU DHABI, 20 octobre 2025 (WAM) – Le Parquet fédéral des Émirats arabes unis a déféré neuf ressortissants arabes devant la justice après que les enquêtes ont révélé leur implication dans la formation d’un groupe criminel organisé ayant commis une série d’infractions graves mettant en danger la sécurité de l’État, l’ordre public et la paix sociale.

L’affaire a été ouverte à la suite d’un signalement reçu via la plateforme numérique du Parquet « My Safe Society », dans lequel une victime a déclaré avoir été kidnappée, agressé de manière indécente et filmée alors que ses mains étaient ligotées.

Sur instruction du Procureur général, le Parquet fédéral a immédiatement ouvert une enquête, recueilli les preuves et mandaté le Bureau fédéral d’exécution judiciaire pour mener les investigations nécessaires afin d’identifier et d’arrêter rapidement les auteurs tout en saisissant les outils utilisés pour commettre les crimes.

Les investigations ont révélé que les accusés avaient attiré la victime dans l’un de leurs domiciles sous prétexte d’un différend financier, où ils l’ont agressée, ligotée et détenue pendant une semaine.

Ils l’ont ensuite contrainte à signer des documents de dette, l’ont filmée nue, avant de diffuser les enregistrements sur les réseaux sociaux pour faire chanter sa famille et obtenir de l’argent.

Les autorités ont saisi le véhicule et les téléphones portables utilisés dans la commission des crimes, contenant des enregistrements prouvant le caractère organisé et dangereux des activités du gang.

Les accusés risquent la peine de mort ou la réclusion à perpétuité, leurs actes constituant une menace directe pour la sécurité de l’État.

Le Dr Hamad Saif Al Shamsi, Procureur général des Émirats arabes unis, a affirmé que la préservation de la sécurité et de la stabilité nationales constitue une priorité absolue, ne tolérant aucune forme de complaisance.

Il a souligné la détermination du Parquet fédéral à appliquer la loi avec impartialité, à protéger les vies et les biens, et à traduire en justice tous les auteurs de crimes menaçant la sécurité nationale ou la paix sociale.