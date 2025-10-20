L’initiative « Proteins Alternative » renforce l’écosystème de l’innovation lors de la Global Food Week 2025

ABOU DHABI, 20 octobre 2025 (WAM) – La Global Food Week a annoncé l’organisation de l’initiative Protein Alternatives (PALT) parmi les principaux volets de sa prochaine édition. Cette initiative novatrice, dédiée aux protéines alternatives, est organisée par le groupe ADNEC, en collaboration avec le Bureau des investissements d’Abou Dhabi (ADIO), et se tiendra au Centre ADNEC d’Abou Dhabi, du 21 au 23 octobre 2025.

L’initiative PALT réunira un écosystème intégré et complet dédié aux protéines alternatives, rassemblant les principaux innovateurs, les entreprises du secteur agroalimentaire, les régulateurs, les investisseurs, les universitaires et les acteurs de l’infrastructure, afin d’accélérer la transition vers des systèmes de production alimentaire plus innovants et commercialement viables.

Ahmad Shaker, directeur général de Capital 360 and Events, entité du groupe ADNEC, a déclaré : « Le partenariat avec l’ADIO pour accueillir PALT durant la Global Food Week 2025 constitue une étape importante pour soutenir les efforts nationaux en faveur de la sécurité alimentaire. L’innovation dans le secteur agroalimentaire est l’un des moteurs essentiels d’un avenir plus résilient et diversifié. Cet événement met en lumière le rôle central d’Abou Dhabi dans la création d’écosystèmes avancés combinant savoir, technologie et investissement dans des secteurs vitaux tels que les aliments alternatifs. »

Pour sa part, Fatima Al Dhaheri, directrice du Food Growth and Water Abundance Complex (AGWA) au sein de l’ADIO, a affirmé : « En intégrant PALT à la Global Food Week 2025, Abou Dhabi trace une voie claire pour l’innovation dans le développement et la mise en œuvre des protéines et ingrédients alternatifs. Le cluster AGWA de l’ADIO continue de jouer un rôle moteur en stimulant l’innovation, en accélérant l’adoption d’aliments et d’ingrédients avancés, et en positionnant Abou Dhabi comme un centre où les idées, les investissements et l’impact convergent pour faire progresser l’agenda mondial zéro faim et définir de nouveaux standards pour l’avenir de l’alimentation. »

L’initiative PALT constituera une plateforme mondiale pour aborder les défis et explorer les opportunités du secteur des protéines alternatives, autour de quatre axes stratégiques : simplifier les cadres réglementaires afin de permettre une mise sur le marché plus rapide des produits innovants ; élargir l’accès au financement pour aider les entreprises à renforcer leurs capacités et à se développer à partir d’Abou Dhabi vers les marchés internationaux ; examiner comment les aliments innovants peuvent contribuer à atteindre l’objectif mondial zéro faim ; renforcer la collaboration entre les acteurs d’Abou Dhabi pour stimuler l’innovation agroalimentaire.

La Global Food Week 2025 offrira une plateforme complète mettant en avant les dernières innovations de l’industrie agroalimentaire, notamment les protéines végétales, la viande cultivée et les protéines issues de la fermentation. Elle constitue une occasion unique d’explorer la manière dont la science moderne, la technologie et l’évolution des comportements des consommateurs transforment l’écosystème alimentaire, de la production à la consommation.

En intégrant PALT à sa programmation, Abou Dhabi confirme son leadership dans la construction de l’avenir de l’alimentation et réaffirme son engagement en faveur du renforcement de la sécurité alimentaire, de la diversification économique et du développement de solutions innovantes, en parfaite cohérence avec la vision des Émirats arabes unis.