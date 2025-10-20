Partenariat entre NAMLCFTPFC et l’Université de Birmingham – Dubaï contre la criminalité financière

ABOU DHABI, 20 octobre 2025 (WAM) – Le Secrétariat général du Comité national de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme et de la prolifération (NAMLCFTPFC) a signé un accord de coopération académique avec l’Université de Birmingham – campus de Dubaï, visant à développer des programmes éducatifs et de formation spécialisés destinés à renforcer les compétences des talents nationaux et à accroître la préparation institutionnelle de l’écosystème national de sécurité financière des Émirats arabes unis.

Cette initiative s’inscrit dans la vision du NAMLCFTPFC, qui ambitionne de consolider la position des Émirats arabes unis parmi les leaders mondiaux en matière de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme (LBA/FT), conformément à la Stratégie nationale 2024–2027 AML/CFT/CFP. Elle vise à harmoniser les efforts nationaux avec les meilleures pratiques académiques internationales afin de renforcer la capacité du pays à relever les défis financiers complexes et émergents, à consolider son leadership dans l’application des normes mondiales et à contribuer à la durabilité de sa sécurité économique et financière.

Hamid Al Zaabi, secrétaire général et vice-président du NAMLCFTPFC, a déclaré : « Nous croyons que l’investissement dans le capital humain constitue la pierre angulaire d’un système national solide et efficace pour lutter contre la criminalité financière. À travers ce partenariat avec l’Université de Birmingham à Dubaï, nous aspirons à créer des programmes de formation de haute qualité, alignés sur les évolutions mondiales, afin de renforcer les compétences de notre personnel national face aux nouveaux défis, notamment dans les domaines de la fintech et de l’intelligence artificielle. »

Il a ajouté que la constitution d’une main-d’œuvre spécialisée, dotée de connaissances approfondies et d’une préparation professionnelle de haut niveau, constitue un objectif clé de la Stratégie nationale 2024–2027.

« La collaboration avec une institution académique de renom telle que l’Université de Birmingham représente une étape essentielle dans la formation d’une nouvelle génération de professionnels qualifiés, capables de protéger l’intégrité du système financier et de suivre l’évolution des menaces transfrontalières liées à la criminalité financière. »

Pour sa part, la professeure Yusra Mouzughi, rectrice de l’Université de Birmingham à Dubaï, a réaffirmé l’engagement de l’université à soutenir les initiatives nationales à travers un environnement d’apprentissage avancé préparant les talents à relever les défis futurs dans le domaine de la sécurité financière.

« Les défis liés à la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme suscitent une préoccupation mondiale croissante, en particulier dans le paysage financier dynamique des Émirats arabes unis. Par cette collaboration, nous souhaitons former des diplômés capables d’aborder ces problématiques de manière critique et éthique, en s’appuyant sur une recherche rigoureuse et des pratiques éclairées. L’Université de Birmingham à Dubaï est fière de contribuer à la création d’un système financier plus sûr et plus résilient, tant au niveau régional qu’international. »

Ce partenariat s’inscrit dans le cadre d’une série de collaborations stratégiques établies par le Secrétariat général avec des institutions académiques et de recherche de premier plan aux Émirats arabes unis, dont TRENDS Research & Advisory, Rabdan Academy et l’Académie du marché mondial d’Abou Dhabi (ADGM Academy).

Il s’agit d’une composante essentielle d’une vision intégrée visant à renforcer la durabilité de la sécurité économique du pays par le développement d’une base nationale de professionnels hautement qualifiés, capables de relever efficacement les défis financiers de l’avenir.