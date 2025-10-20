L’Organisation caritative internationale met en œuvre des projets d’une valeur de 11 millions d’AED en Égypte en neuf mois

LE CAIRE, 20 octobre 2025 (WAM) – Dr Khalid Abdulwahab Al Khaja, Secrétaire général de l’Organisation caritative internationale (ICO), a annoncé que l’organisation a mis en œuvre, au cours des neuf premiers mois de 2025, des projets caritatifs et de développement en République arabe d’Égypte d’une valeur d’environ 11 millions d’AED.

Il a précisé, à l’occasion de la visite de terrain actuellement menée par l’organisation en Égypte, que ces projets s’inscrivent dans le cadre des efforts humanitaires continus des Émirats arabes unis et reflètent l’engagement de l’ICO à fournir un soutien durable et qualitatif, favorisant l’autonomisation des communautés et l’amélioration des conditions de vie des groupes les plus vulnérables.

Dr Al Khaja a ajouté que cette visite vise à superviser la mise en œuvre de 42 nouveaux projets caritatifs et humanitaires dans plusieurs gouvernorats égyptiens. Ces projets comprennent la construction de mosquées, de stations d’eau et d’unités de logement, ainsi que le lancement de diverses initiatives sanitaires et sociales destinées à soutenir les familles défavorisées.

Ce programme, a-t-il souligné, illustre la volonté de l’Organisation caritative internationale de renforcer son rôle dans la promotion du développement durable et du bien-être humain, en ligne avec la vision humanitaire des Émirats arabes unis.