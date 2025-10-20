Le Marché international du contenu médiatique de Dubaï débutera le 4 novembre

Dubaï, le 20 octobre 2025 (WAM) – Le Dubai International Content Market 2025 (DICM) se tiendra les 4 et 5 novembre prochains au Madinat Jumeirah Conference and Events Centre, réunissant une élite mondiale de créateurs de contenu, de professionnels de l’industrie et d’investisseurs.

Cette édition accueillera plus de 90 exposants et 250 acheteurs représentant plus de 50 pays, avec plus de 500 réunions d’affaires planifiées à l’avance via le Content Business Hub, confirmant le rôle du DICM comme plateforme incontournable de l’industrie mondiale du contenu.

Pour la première fois, l’événement lancera la compétition “Spotlight Stories”, une initiative novatrice qui offre aux conteurs et créateurs de la région une opportunité exceptionnelle de présenter leurs idées devant un jury composé d’experts internationaux du secteur de la production et des médias. Le concours représente une vitrine unique pour les jeunes talents afin de mettre en avant leurs projets créatifs. Le lauréat recevra une distinction honorifique et bénéficiera d’une opportunité exclusive de mise en relation avec des producteurs majeurs et des plateformes mondiales, ouvrant la voie à la concrétisation de ses idées sur les écrans régionaux et internationaux.

L’événement confirme ainsi la position de Dubaï comme pôle régional de l’innovation et de la créativité, et comme un carrefour stratégique pour façonner l’avenir de la production et du contenu.

Le marché verra la participation de grands acheteurs régionaux issus des plus importantes institutions médiatiques, dont MBC Group, OSN, Shahid, STARZPLAY, TOD, Abu Dhabi Media, Dubai Media, Oman TV et la Qatar Media Corporation, offrant aux exposants internationaux une interaction directe avec les décideurs d’un des marchés du contenu les plus dynamiques au monde.

Le DICM prendra une dimension internationale avec la présence de pavillons nationaux tels que ICC (Turquie), KOCCA et CIA (Corée du Sud), ainsi que Roskino (Russie), présentant les services de contenu les plus performants au niveau mondial et favorisant les échanges culturels et créatifs entre la région MENA et le reste du monde.

Le programme de conférences DICM Talks offrira une plateforme d’échanges intellectuels sur les grandes tendances du secteur : la montée du contenu ramadanesque et des séries courtes, l’évolution des droits sportifs, l’expansion mondiale du cinéma arabe, ainsi que l’émergence de nouvelles capitales de la création audiovisuelle.

Le Producers Connect Hub fera son retour dans une édition renforcée, servant de plateforme de collaboration pour stimuler les coproductions régionales et internationales. Ce segment accompagne un marché de la production conjointe en pleine croissance dans la région MENA, avec une progression annuelle de plus de 20 %, contribuant à l’émergence d’un récit transfrontalier et à la valorisation de nouvelles histoires à portée mondiale.

À l’heure où les leaders mondiaux et régionaux de l’industrie se préparent à converger vers Dubaï, le Dubai International Content Market 2025 s’impose comme un pont entre les cultures, un catalyseur de partenariats créatifs, et une plateforme pour façonner l’avenir de l’industrie du divertissement.

Organisé chaque année par INDEX Conferences and Exhibitions, membre du groupe INDEX Holding, l’événement offre un accès direct sans équivalent aux acheteurs, producteurs et décideurs de l’industrie des médias à travers le monde.