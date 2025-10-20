Viola Communications et iShout s’associent pour déployer une plateforme d’influence alimentée par l’intelligence artificielle

ABOU DHABI, 20 octobre 2025 (WAM) – Viola Communications, filiale du groupe Multiply Group PJSC et agence intégrée de marketing basée à Abou Dhabi, a signé un protocole d’accord avec iShout, une agence leader spécialisée dans le marketing d’influence et la création de contenus générés par les utilisateurs (UGC).

Cet accord établit un partenariat stratégique fondé sur l’exploitation de l’intelligence artificielle (IA), des données et de plateformes de gestion d’influenceurs de classe mondiale afin d’offrir des campagnes d’influence plus intelligentes et plus percutantes aux Émirats arabes unis et au-delà.

Le partenariat combine l’expertise de Viola Communications en matière de stratégie créative, d’engagement social et de narration de marque avec les capacités technologiques de iShout, notamment sa plateforme d’influenceurs propulsée par l’IA, sa gestion intégrée de campagnes et son approche axée sur la création de contenus UGC. Ensemble, les deux agences mettront en œuvre des stratégies basées sur l’intelligence artificielle visant à renforcer les connexions authentiques entre les marques et leurs publics, tout en garantissant des résultats mesurables à travers les Émirats.

Piero Poli, directeur général de Viola Communications, a déclaré : « Le marketing d’influence ne repose plus uniquement sur la portée, mais sur la précision, l’authenticité et l’impact mesurable. À travers ce partenariat, nous contribuons à la croissance de l’économie numérique des Émirats arabes unis et de la région, en aidant les marques à raconter des histoires plus intelligentes et à dialoguer avec leurs communautés dans un esprit d’innovation qui reflète l’identité des Émirats. »

Pour sa part, Amin Harb, cofondateur de iShout Media, a souligné : « Notre mission a toujours été de faire progresser le secteur par l’innovation. Avec le lancement de notre plateforme tout-en-un alimentée par l’IA, les marques peuvent désormais optimiser la sélection des influenceurs, rationaliser la création de contenus et maximiser le retour sur investissement. Grâce à notre partenariat avec Viola, nous élargissons cette vision et établissons une nouvelle référence pour l’avenir du marketing d’influence. »

Ce partenariat illustre la dynamique croissante du secteur du marketing numérique aux Émirats arabes unis, marquant une étape supplémentaire dans l’intégration de l’IA au service de la créativité, de l’efficacité et de la compétitivité des marques sur les marchés régionaux et mondiaux.