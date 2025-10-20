La 8ᵉ édition du Sharjah Investment Forum 2025 s’ouvre demain avec la participation de 142 pays

CHARJAH, 20 octobre 2025 (WAM) – La 8ᵉ édition du Sharjah Investment Forum (SIF 2025) s’ouvrira demain, mercredi 22 octobre, au Al Jawaher Reception and Convention Centre. L’événement se tiendra pour la première fois conjointement avec la Conférence mondiale sur l’investissement (WIC 2025) organisée par l’Association mondiale des agences de promotion de l’investissement (WAIPA).

Placée sous le thème « Transformer notre monde : investir pour un avenir résilient et durable », cette édition conjointe réunira plus de 10 000 participants issus de 142 pays, ainsi qu’un prestigieux panel de 130 intervenants internationaux, parmi lesquels des ministres, des dirigeants économiques et des décideurs de haut niveau.

Organisé par le Sharjah FDI Office (Invest in Sharjah), en partenariat avec la WAIPA et le ministère de l’Investissement des Émirats arabes unis, le forum souligne le rôle croissant de l’émirat de Charjah en tant que pôle mondial du dialogue économique et laboratoire d’idées novatrices dans le domaine de l’investissement.

Le forum accueillera Cheikh Fahim bin Sultan Al Qasimi, président du Département des relations gouvernementales de Charjah, aux côtés d’un groupe éminent de ministres et de responsables économiques internationaux, parmi lesquels Mohamed Hassan Al Suwaidi, ministre de l’Investissement des Émirats arabes unis ; Mikayil Jabbarov, ministre de l’Économie de la République d’Azerbaïdjan ; Miguel Medina, ministre de la Promotion de l’investissement du Honduras ; et Qaiser Ahmed Shaikh, ministre de l’Investissement du Pakistan.

Les discussions bénéficieront également des contributions de Osama Fadhel, sous-secrétaire adjoint au secteur des accélérateurs industriels au ministère de l’Industrie et des Technologies avancées des Émirats arabes unis (MoIAT) ; du Dr James Zhan, président du conseil exécutif du WIC ; et du Professeur Raekwon Chung, lauréat du prix Nobel de la paix et membre du conseil d’administration de la Ban Ki-moon Foundation. De hauts responsables d’organisations économiques internationales, des figures influentes du monde de l’investissement et des médias, ainsi que des entrepreneurs de renom prendront également part aux échanges.

Le programme du forum, riche de plus de 160 sessions et 120 rencontres bilatérales, abordera les mutations géopolitiques, technologiques et climatiques qui redessinent la carte mondiale de l’investissement.

Les participants exploreront des thèmes d’actualité tels que la finance durable, la sécurité alimentaire et les partenariats public-privé, tandis que des sessions spécialisées mettront en lumière les opportunités dans l’agriculture intelligente et l’intégration des marchés régionaux. Une attention particulière sera accordée au rôle des PME, reconnues comme piliers essentiels de l’investissement direct étranger et de la résilience économique à long terme.

Le SIF 2025 bénéficie du soutien de plus de 24 partenaires locaux et internationaux, dont des sponsors, des alliés stratégiques, des organisations médiatiques, des centres de recherche et des sociétés d’investissement. Cette collaboration diversifiée – couvrant les secteurs de la finance, de l’immobilier, des technologies avancées et des médias – témoigne de la confiance internationale dans l’environnement d’investissement de Charjah. En réunissant décideurs mondiaux et investisseurs, le forum vise à favoriser des partenariats durables contribuant au développement durable et à façonner l’avenir de l’économie mondiale.