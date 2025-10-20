Le Centre de la Grande Mosquée Cheikh Zayed organise une série d’ateliers culturels à l’intention des élèves des écoles

ABOU DHABI, 20 octobre 2025 (WAM) – Dans le cadre de son engagement à offrir un environnement interactif favorisant la pensée créative chez les jeunes générations, et en collaboration avec le ministère de l’Éducation, le Centre de la Grande Mosquée Cheikh Zayed (SZGMC) a organisé deux ateliers culturels à la Bibliothèque Al Jami’, avec la participation de 45 élèves issus d’écoles de l’Émirat d’Abou Dhabi.

Ces ateliers s’inscrivent dans une série de sept sessions culturelles organisées par le Centre au cours des mois de septembre et d’octobre 2025.

Cette initiative illustre la vision du Centre, qui consiste à proposer des activités éducatives et interactives destinées à différents groupes d’âge, dans le but d’enrichir la conscience intellectuelle et culturelle des jeunes, tout en les incitant à s’impliquer dans la vie culturelle de la Bibliothèque Al Jami’.

Les ateliers s’inscrivent dans le cadre du programme « Al Shabab Al Bani », qui regroupe les initiatives et activités du Centre dédiées à l’épanouissement de la jeunesse émirienne.

Ce programme vise à investir dans le potentiel de la jeune génération et à développer ses compétences intellectuelles et créatives à travers des programmes innovants et interactifs, contribuant à renforcer ses capacités et à élargir ses horizons culturels et cognitifs.

Les ateliers ont débuté par une visite d’introduction de la Bibliothèque Al Jami’, au cours de laquelle les élèves ont pu découvrir ses différentes sections, ses collections et les ressources documentaires mises à la disposition des chercheurs et des passionnés de culture.

Les sessions ont abordé divers thèmes culturels et artistiques, notamment l’esthétique, l’ornementation et l’histoire de l’architecture des mosquées, ainsi qu’un atelier pratique sur l’utilisation de l’intelligence artificielle dans la création d’histoires.

Les élèves ont ainsi participé à un exercice d’écriture d’un récit consacré à la Grande Mosquée Cheikh Zayed, reflétant son histoire, ses messages culturels et humanitaires, ainsi que la beauté singulière de son architecture.

Les ateliers comprenaient également des visites du musée Light & Peace et de l’expérience immersive « Diya – A Universe of Light », permettant aux participants d’explorer des artefacts et des expositions illustrant la richesse de la civilisation islamique et son dialogue continu avec les cultures du monde entier.

La Bibliothèque Al Jami’ se distingue comme un pôle du savoir majeur, abritant plus de 8 000 ouvrages rares et spécialisés ainsi que des périodiques en 14 langues, en plus de 31 publications éditées par le Centre dans les domaines de la culture arabe et islamique.

Depuis sa création en 2010, la bibliothèque joue un rôle essentiel dans le rayonnement culturel des Émirats arabes unis et la promotion des contributions de la civilisation islamique aux domaines de la science et des arts.

Grâce à ses manuscrits précieux et à ses collections rares, elle demeure un pont d’échanges culturels entre les nations et les civilisations.