La 24ᵉ édition de la campagne « Clean UAE » sera lancée le 6 décembre

DUBAI, 20 octobre 2025 (WAM) - Le Groupe environnemental des Émirats (Emirates Environmental Group – EEG) a annoncé le lancement de la 24e édition de la campagne « Clean UAE », qui se tiendra du 6 au 16 décembre 2025 sous le patronage du ministère du Changement climatique et de l’Environnement. Cette initiative nationale annuelle vise à unir les communautés des sept Émirats autour de la sensibilisation environnementale, du bénévolat et de la durabilité.

Habiba Al Mar’ashi, cofondatrice et présidente du EEG, a affirmé que cette campagne illustre l’engagement des Émirats arabes unis en faveur de la solidarité sociale et de la responsabilité collective envers l’environnement. Elle a souligné que Clean UAE rassemble les citoyens, les résidents, les établissements académiques ainsi que les entités gouvernementales et privées dans un effort commun pour préserver les paysages naturels du pays.

La campagne débutera à Dubaï le 6 décembre, avant de se déplacer à Fujairah le 8 décembre, Charjah le 10 décembre, Ajman le 11 décembre, Oumm Al Qaïwaïn le 13 décembre, Ras Al Khaïmah le 15 décembre, et enfin Abou Dhabi le 16 décembre. Chaque émirat accueillera des opérations de nettoyage à grande échelle ainsi que des activités de sensibilisation, avec la participation d’entreprises, d’étudiants et de bénévoles issus de la communauté.

Mme Al Mar’ashi a expliqué que la campagne Clean UAE va au-delà du simple nettoyage environnemental en encourageant la prise de conscience sur la pollution, le recyclage et la réduction des déchets. Elle promeut également le bénévolat, la responsabilité sociale et la coopération entre les autorités fédérales et locales, les institutions éducatives et le secteur privé, afin de soutenir les objectifs nationaux de durabilité des Émirats arabes unis.

Elle a ajouté que cette initiative offre aux organisations l’occasion de démontrer leur engagement environnemental tout en participant à des actions communautaires et à des campagnes de plantation d’arbres ayant un impact durable sur le long terme.

Le Groupe environnemental des Émirats a appelé les entreprises, les institutions et les particuliers à prendre part activement à la campagne afin de contribuer à bâtir un pays plus propre, plus vert et plus durable.