Gaza : l’aide humanitaire se poursuit alors que les équipes de l’ONU entament le déblaiement de quelque 60 millions de tonnes de gravats

NEW YORK, 21 octobre 2025 (WAM) – L’ONU s’est dite encouragée par le renouvellement des engagements en faveur du cessez-le-feu à Gaza, tout en avertissant que les récents actes de violence risquaient de compromettre les progrès fragiles réalisés jusqu’à présent, alors que les efforts de relèvement – dont un vaste projet de déblaiement des gravats – commencent à prendre de l’ampleur dans l’enclave dévastée par la guerre.

« Nous sommes encouragés par la réaffirmation, par les parties, de leur engagement à mettre en œuvre le cessez-le-feu à Gaza et saluons les efforts constants des médiateurs », a déclaré le porte-parole de l’ONU, Stéphane Dujarric, lors du point de presse quotidien à New York.

« Nous restons toutefois préoccupés par tous les actes de violence à Gaza et par les attaques et frappes signalées hier », a-t-il ajouté.

Dujarric a exhorté toutes les parties à respecter leurs obligations et à éviter tout acte susceptible de relancer les hostilités, réitérant l’appel du Secrétaire général à la restitution des dépouilles de tous les otages décédés.

« Au cours du week-end, avec nos partenaires, nous avons poursuivi la collecte de l’aide humanitaire aux points de passage de Karem Abu Salem et de Kissufim. Celle-ci comprenait des kits postnataux et d’hygiène, des fournitures médicales, du carburant, de l’eau et des denrées alimentaires », a précisé Dujarric.

Il a ajouté que, dimanche, les autorités israéliennes avaient pour la première fois autorisé l’ONU à déployer des observateurs au point de passage de Kissufim.

« C’est évidemment une évolution positive, car elle nous offre une visibilité indispensable sur cette partie de la chaîne logistique », a-t-il indiqué.

À Gaza-Ville, le Programme des Nations unies pour le développement (PNUD) a lancé une importante opération de déblaiement des décombres – première étape d’un vaste plan de gestion des débris visant à rétablir l’accès aux services essentiels tels que les hôpitaux et les écoles.

« Les gravats représentent un défi majeur à Gaza, où leur volume est estimé entre 55 et 60 millions de tonnes », a souligné Jaco Cilliers, représentant du PNUD en Palestine.