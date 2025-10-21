Le Vietnam en passe de figurer parmi les 30 plus grandes économies mondiales

HANOÏ, 21 octobre 2025 (WAM) – L’économie du Vietnam devrait dépasser les 505 milliards de dollars américains d’ici la fin de l’année 2025, plaçant le pays parmi les 30 plus grandes économies mondiales, selon les prévisions de la Banque mondiale.

D’après les experts, le Vietnam figure aujourd’hui parmi les 20 économies les plus ouvertes au monde, avec un volume total d’importations et d’exportations ayant atteint plus de 786 milliards de dollars en 2024, soit une hausse de plus de 15 % par rapport à l’année précédente, a rapporté l’Agence vietnamienne d’information (VNA).

Les principaux secteurs tels que le textile et l’habillement, le bois et le mobilier, l’électronique, la transformation alimentaire, les produits de la mer et les équipements industriels se sont affirmés sur la scène internationale, contribuant à la vitalité et à la diversification de l’économie nationale.

Le secteur de la transformation des aliments et des boissons a été évalué à plus de 79 milliards de dollars en 2024, représentant près d’un cinquième de la production industrielle nationale et affichant un taux de croissance annuel moyen d’environ 7 %, selon des études internationales. Le marché des aliments emballés devrait atteindre 26,9 milliards de dollars d’ici 2028, ce qui incite les entreprises vietnamiennes à investir dans des emballages durables, des technologies de transformation de pointe et des systèmes de traçabilité afin de répondre à la demande mondiale croissante.

Vu Ba Phu, directeur général de l’Agence de promotion du commerce relevant du ministère de l’Industrie et du Commerce, a souligné que les marchés internationaux continuent de considérer les entreprises vietnamiennes comme des producteurs et exportateurs fiables. L’industrie textile et de l’habillement du pays figure parmi les trois premières au monde, avec des exportations s’élevant à 42,1 milliards de dollars en 2024, tandis que les exportations de bois et de meubles occupent la deuxième place mondiale, et celles des produits de la mer atteignent un total de 10 milliards de dollars.