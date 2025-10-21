Des experts du CCG appellent à la création d’une base de données unifiée sur les armes à feu lors d’un symposium organisé par la Police de Dubaï

DUBAÏ, 21 octobre 2025 (WAM) – Des experts venus de l’ensemble du Golfe arabique ont appelé à la création d’une plateforme numérique commune destinée à relier les laboratoires médico-légaux de la région, à l’issue du symposium intitulé « Firearms in Forensic Evidence » ( L’analyse balistique dans les enquêtes médico-légales), organisé par la Police de Dubaï sous l’égide du ministère de l’Intérieur.

Cette plateforme régionale proposée vise à faciliter l’échange d’expertise entre spécialistes, à renforcer la formation conjointe et à accélérer les processus d’identification et de rapprochement des armes à feu utilisées dans les affaires criminelles.

Le général-major Ahmad Thani bin Ghalita, directeur du Département général des sciences médico-légales et de la criminologie de la Police de Dubaï, a affirmé que cet événement illustre l’engagement de la Police de Dubaï en faveur du progrès scientifique et du maintien de l’ordre moderne.

Il a ajouté que la Police de Dubaï, en coordination avec la Police du CCG, œuvre à l’unification des efforts médico-légaux et à la mise en place d’une base de données commune pour l’empreinte balistique des armes à feu à l’échelle du Conseil de coopération du Golfe.

Plus de 30 experts médico-légaux issus des pays du CCG ainsi que d’organisations internationales telles qu’INTERPOL et GCCPOL ont pris part au symposium, qui comprenait également des visites de sites clés de la Police de Dubaï.

Les participants ont visité la Smart Police Station (SPS), station de police intelligente multilingue et entièrement automatisée permettant aux résidents de déposer des plaintes et de dialoguer avec des officiers via des appels vidéo en direct. Ils se sont également rendus au Centre de commandement et de contrôle, où ils ont été informés des systèmes de cartographie 3D, de suivi des patrouilles et d’intervention d’urgence avancés de la Police de Dubaï, qui garantissent une gestion rapide et efficace des incidents.