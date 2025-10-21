Les Émirats arabes unis participent à la Réunion ministérielle du G20 sur les transitions énergétiques en Afrique du Sud

LE CAP, 21 octobre 2025 (WAM) – Les Émirats arabes unis, représentés par le ministère de l’Énergie et des Infrastructures (MoEI), ont participé à la Réunion ministérielle du G20 sur les transitions énergétiques, tenue en Afrique du Sud. Ingénieur Charif Al Olama, sous-secrétaire aux affaires de l’énergie et du pétrole au MoEI, a conduit la délégation émirienne à cet événement.

Al Olama a réaffirmé le soutien des Émirats arabes unis aux priorités de la présidence du G20 visant à promouvoir une transition énergétique sûre, inclusive et durable. Il a souligné l’engagement du pays à renforcer la sécurité énergétique mondiale et à accélérer le passage vers des sources d’énergie propres au service du développement durable.

« La sécurité énergétique constitue le fondement de la stabilité et de la prospérité mondiales. Aux Émirats arabes unis, nous la concevons non seulement comme une diversification, mais comme une résilience fondée sur l’innovation, la planification coordonnée et l’inclusivité », a-t-il déclaré.

Al Olama a expliqué que grâce aux investissements dans les réseaux intelligents, l’électrification et les systèmes décentralisés, les Émirats arabes unis ont atteint un accès à l’électricité de 100 %, conformément à l’ODD 7, tout en se classant premiers au monde pour l’accès à une cuisson propre. « Notre centrale nucléaire de Barakah, qui fournit désormais jusqu’à 25 % de l’électricité du pays, illustre le rôle essentiel de la technologie nucléaire pacifique pour garantir la sécurité énergétique et réduire les émissions », a-t-il ajouté.

Il a également souligné que le lien entre l’eau et l’énergie constitue le cœur de la résilience climatique. « L’Initiative Mohamed bin Zayed pour l’eau reflète notre conviction que l’innovation intersectorielle est essentielle pour assurer la sécurité hydrique et énergétique. Dans cet esprit, j’invite chaleureusement tous nos partenaires à nous rejoindre lors de la Conférence des Nations unies sur l’eau, que les Émirats arabes unis coorganiseront avec le Sénégal en 2026, afin de promouvoir une action collective et axée sur les solutions », a-t-il déclaré.

Al Olama a salué les Principes volontaires de haut niveau pour les pôles d’industrialisation durable adoptés par le G20 et a félicité la présidence pour avoir mis l’accent sur l’hydrogène et ses dérivés en tant que moteurs d’une croissance à faibles émissions de carbone.

« Notre Stratégie nationale pour l’hydrogène 2050 vise à faire des Émirats arabes unis l’un des principaux producteurs et exportateurs mondiaux d’hydrogène et d’ammoniac à faibles émissions, grâce à l’innovation, à un financement solide et à des chaînes d’approvisionnement résilientes. Mais la transition énergétique doit être efficace, pas seulement propre. C’est pourquoi nous avons créé la Global Energy Efficiency Alliance (GEEA), une coalition internationale soutenue par les gouvernements et axée sur la mise en œuvre, afin de transformer les engagements en progrès concrets », a-t-il poursuivi.

Grâce à la GEEA, les Émirats arabes unis entendent soutenir au moins 15 pays d’ici 2030, mobiliser 75 millions de dollars pour le financement de l’efficacité énergétique et contribuer à réduire de manière mesurable l’intensité énergétique. « L’efficacité énergétique demeure l’outil le plus rentable pour accélérer l’accès à l’énergie, réduire les émissions et stimuler la croissance », a-t-il souligné.

Enfin, Al Olama a exprimé le plein soutien des Émirats arabes unis à la vision de la présidence du G20 en faveur de l’interconnexion énergétique africaine. « La coopération régionale est essentielle, non pas une aspiration. Forts de notre expérience d’interconnexion au sein du CCG et de nos initiatives mondiales, telles que le Corridor économique Inde–Moyen-Orient–Europe (IMEC), nous sommes déterminés à partager notre expertise technique, nos mécanismes de financement innovants et nos investissements dans les infrastructures propres afin de contribuer à bâtir des réseaux énergétiques résilients à travers l’Afrique », a-t-il conclu.