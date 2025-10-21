L’Autorité Zayed pour les personnes déterminées lance la phase pratique du Programme professionnel accrédité

ABOU DHABI, 21 octobre 2025 (WAM) – L’Autorité Zayed pour les personnes déterminées poursuit ses efforts en faveur de l’autonomisation de ses membres à travers le Programme professionnel accrédité, qui délivre aux participants un certificat de niveau 2 en compétences générales d’employabilité, en coopération avec le Centre national des qualifications et les ministères de l’Enseignement supérieur et du Développement familial.

Cette initiative s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre de la Stratégie d’Abou Dhabi pour les personnes déterminées 2020–2024.

L’Autorité a lancé la première phase pratique du programme, intitulée Programme d’emploi et cadre des opportunités professionnelles pour les personnes déterminées, avec la participation de 83 stagiaires présentant une déficience intellectuelle modérée ou un trouble du spectre autistique, en partenariat avec six institutions clés représentant huit secteurs différents.

Ces entités comprennent le Centre de la Grande Mosquée Cheikh Zayed, Strata Manufacturing, Aldar Group, le Louvre Abou Dhabi, Maktaba et Silal Company, en collaboration avec plusieurs partenaires communautaires.

Le programme a pour objectif de doter les personnes déterminées des compétences nécessaires pour réussir dans des environnements de travail réels. Il met l’accent sur le développement de la communication, de la gestion du temps, du travail d’équipe et de la sensibilisation à la sécurité, sous la supervision de professionnels qualifiés, afin de renforcer l’autonomie et la confiance en soi des participants.

D’une durée de six mois, le programme comprend 615 heures de formation réparties en 20 modules d’apprentissage couvrant divers domaines tels que l’hôtellerie, l’artisanat, l’impression, le design et la couture, la menuiserie, la cuisine et l’agriculture.

Les diplômés reçoivent un certificat nationalement reconnu les qualifiant pour exercer dans plusieurs secteurs professionnels ou pour lancer leurs propres projets entrepreneuriaux.

Abdullah Al Humaidan, directeur général de l’Autorité, a affirmé que le lancement de cette phase de terrain représente « une transition qualitative entre l’apprentissage en classe et l’application concrète dans des environnements de travail réels », soulignant que « le véritable empowerment commence lorsque nous donnons à nos fils et filles l’occasion de démontrer leurs capacités sur le terrain ».

Il a ajouté que l’Autorité s’emploie à bâtir un système d’éducation professionnelle intégré conforme aux plus hautes normes internationales et inspiré par la vision de la direction éclairée, visant à atteindre une inclusion totale. Il a précisé que cette phase n’est pas seulement une période de formation, mais une expérience de vie destinée à renforcer la confiance, à favoriser l’indépendance économique et sociale et à contribuer activement au développement durable.

Al Humaidan a conclu en réaffirmant qu’avec le soutien du Département du développement communautaire – Abou Dhabi, l’Autorité poursuivra sa collaboration avec ses partenaires locaux et internationaux afin d’élargir les opportunités de formation et d’emploi et de lancer des programmes spécialisés destinés aux personnes déterminées.