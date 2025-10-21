Le représentant des Émirats arabes unis élu vice-président du Conseil de l’OACI

DUBAÏ, 21 octobre 2025 (WAM) – Saeed Mohammed Al Suwaidi, représentant permanent des Émirats arabes unis auprès de l’Organisation de l’aviation civile internationale (OACI), a été élu vice-président du Conseil de l’OACI.

L’élection du représentant des Émirats arabes unis à ce poste de haut niveau réaffirme la position de premier plan du pays dans le secteur mondial de l’aviation civile et traduit la grande confiance dont il jouit auprès des États membres de l’OACI, en reconnaissance de son rôle actif dans le soutien aux efforts de l’Organisation pour renforcer la sécurité, la sûreté et la durabilité du transport aérien international.

À cette occasion, Saif Mohammed Al Suwaidi, directeur général de l’Autorité générale de l’aviation civile, a déclaré : « L’élection du représentant des Émirats arabes unis à ce poste prestigieux illustre la reconnaissance internationale des contributions du pays à la définition des politiques mondiales de l’aviation civile. Elle souligne également l’engagement constant des Émirats arabes unis à renforcer leur participation active au sein du Conseil de l’OACI et à contribuer plus efficacement aux décisions qui influencent le secteur aérien mondial, conformément à leur vision prospective en matière de coopération internationale et de leadership dans ce domaine. »

Saeed Al Suwaidi a exprimé sa fierté à l’égard de cette nomination internationale, soulignant que son élection représente à la fois une grande responsabilité et une occasion de consolider la présence des Émirats arabes unis au sein de l’Organisation, tout en soutenant les efforts internationaux visant à développer le secteur de l’aviation civile selon les plus hauts standards d’efficacité et de durabilité.