Semaine mondiale de l’alimentation 2025 : le forum « Agritech » trace les contours de l’agriculture du futur

ABOU DHABI, 21 octobre 2025 (WAM) – Le Forum de la technologie agricole « Agritech Abou Dhabi », dont la première édition s’est ouverte aujourd’hui dans le cadre de la Semaine mondiale de l’alimentation 2025, constitue une étape clé dans le parcours mondial de l’innovation agricole. L’événement met en lumière la transformation numérique du secteur agricole et le rôle des technologies avancées dans la réponse aux défis climatiques et économiques persistants.

Ce forum se présente comme une plateforme intégrée réunissant scientifiques, experts et spécialistes pour discuter des moyens de développer un système agricole durable, en s’appuyant sur des solutions intelligentes telles que l’intelligence artificielle, les chaînes de valeur agricoles et les domaines de l’innovation mondiale.

L’objectif du forum est de présenter des solutions prospectives contribuant à renforcer la sécurité alimentaire en améliorant l’efficacité de la production, de la distribution et de la consommation agricoles, grâce aux technologies modernes telles que l’intelligence artificielle et l’agriculture de précision. Il vise également à autonomiser les agriculteurs et les entrepreneurs par le partage des connaissances et des idées autour des techniques agricoles innovantes, des infrastructures intelligentes de surveillance et des méthodes de culture adaptées aux environnements arides.

Le forum s’articule autour de plusieurs axes principaux, notamment le leadership dans l’innovation au sein de la chaîne de valeur agricole, la promotion de la nouvelle génération d’innovateurs, l’expansion de l’agriculture durable et le renforcement de la sécurité alimentaire.

L’événement met également en avant le rôle de l’intelligence artificielle et des technologies intelligentes dans l’autonomisation des petits exploitants agricoles et l’amélioration de leur productivité grâce à des solutions numériques qui réduisent les coûts et augmentent l’efficacité opérationnelle.

Une attention particulière est accordée à la recherche scientifique, à travers la présentation des principales études et expériences appliquées dans le domaine de l’agriculture biologique durable, ainsi que des recherches sur les systèmes alimentaires à base de plantes, les protéines alternatives et les techniques de traitement biologique visant à réduire la pollution alimentaire.

En intégrant l’innovation, la durabilité et la recherche scientifique sur une même plateforme, Agritech Abou Dhabi entend offrir une vision globale de l’avenir de l’agriculture mondiale, où la technologie devient un pilier central pour bâtir des systèmes alimentaires plus efficaces, équitables et durables.

Le forum illustre l’engagement de l’émirat d’Abou Dhabi à jouer un rôle moteur dans la transition vers une économie alimentaire d’avenir, capable de relever les défis du changement climatique et d’assurer une sécurité alimentaire mondiale pour les générations futures.