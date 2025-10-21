Le ministère des Affaires étrangères reçoit la copie des lettres de créance du nouvel ambassadeur du Turkménistan

ABOU DHABI, 21 octobre 2025 (WAM) – Omar Obaid Alhesan Alshamsi, sous-secrétaire au ministère des Affaires étrangères, a reçu une copie des lettres de créance de Bayram Bayramov, nouvel ambassadeur du Turkménistan auprès des Émirats arabes unis.

Alshamsi a souhaité plein succès au nouvel ambassadeur dans l’accomplissement de ses fonctions et a souligné la volonté des Émirats arabes unis de renforcer les relations entre les deux pays dans tous les domaines.

Pour sa part, l’ambassadeur Bayramov a salué la position éminente et le prestige dont jouissent les Émirats arabes unis aux niveaux régional et international, sous la direction clairvoyante de Son Altesse Cheikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan, président de l’État.

Les Émirats arabes unis et le Turkménistan entretiennent des relations privilégiées dans divers domaines d’intérêt commun. Les deux pays expriment leur volonté constante de consolider davantage ce partenariat afin de servir leurs intérêts mutuels et de promouvoir un développement durable au bénéfice des deux nations amies et de leurs peuples.