Mawarid Finance annonce le retour du Sommet Mawarid de la fintech et de l’innovation ce jeudi

DUBAÏ, 21 octobre 2025 (WAM) – Mawarid Finance a annoncé le retour du Mawarid Fintech & Innovation Summit, qui se tiendra le jeudi 23 octobre 2025 au Grand Hyatt de Dubaï.

Placée sous le parrainage du DIFC Innovation Hub, de Mastercard et de Arab Financial Services (AFS), cette édition illustre l’engagement commun à accélérer le développement de l’écosystème fintech dans la région. À cette occasion, Mawarid Finance lancera plusieurs nouveaux produits en partenariat avec ses acteurs technologiques, présentant des solutions prêtes à être déployées dans les domaines des paiements, du financement et de la finance intégrée, consolidant ainsi son rôle de catalyseur des services financiers numériques à grande échelle, grâce à son modèle de Banking-as-a-Service.

Le sommet comprendra également la signature d’accords stratégiques avec plusieurs acteurs majeurs du marché, officialisant de nouvelles collaborations destinées à renforcer les alliances stratégiques et à accélérer la mise sur le marché des produits à travers les Émirats arabes unis.

En marge du programme principal, les participants pourront découvrir un espace d’exposition mettant en avant les technologies les plus récentes et les innovations les plus audacieuses, notamment des plateformes alimentées par l’intelligence artificielle, des outils de finance ouverte (open finance) et des solutions de paiement de nouvelle génération.

« Cette deuxième édition met l’accent sur la concrétisation : de nouveaux produits, de nouveaux partenariats et une innovation porteuse de sens », a déclaré Rashid Al Qubaisi, directeur général de Mawarid Finance. « Nous sommes fiers de rassembler l’ensemble de l’écosystème afin de stimuler une croissance responsable et inclusive du secteur des services financiers. »