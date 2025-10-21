Les Émirats arabes unis présentent leur vision du transport durable lors de la Conférence internationale du rail d’Arabie saoudite

RIYADH, 21 octobre 2025 (WAM) – Les Émirats arabes unis ont participé à la deuxième édition de la Conférence internationale du rail d’Arabie saoudite, qui s’est ouverte à Riyad avec la participation de hauts responsables, de décideurs et d’experts du secteur venus du monde entier. L’événement vise à débattre de l’avenir du transport durable et à présenter les dernières technologies dans le domaine ferroviaire.

Mohammed Al Mansoori, sous-secrétaire aux affaires de l’infrastructure et des transports au ministère de l’Énergie et des Infrastructures, a affirmé que le Projet ferroviaire du Golfe reflète une vision commune de la prospérité durable. Il a souligné que les Émirats arabes unis accordent une importance stratégique au renforcement de l’intégration régionale en reliant les réseaux de transport entre les pays du CCG, afin de consolider les liens commerciaux et d’investissement.

« L’intégration régionale fait partie intégrante de l’identité de développement des Émirats arabes unis. À travers la ligne ferroviaire Émirats–Oman (Hafeet Rail) et la coordination continue avec nos partenaires du CCG, nous posons les bases d’un réseau unifié du Golfe reliant les marchés et soutenant la croissance et la prospérité régionales », a déclaré Al Mansoori.

Il a précisé que le réseau ferroviaire national constitue l’une des initiatives stratégiques les plus emblématiques du pays, traduisant la vision de la direction éclairée de bâtir une économie diversifiée et durable. Les opérations de fret réalisées via ce réseau contribuent à renforcer la résilience du système de transport et de logistique, à réduire les coûts de transport et à soutenir les secteurs non pétroliers.

« Le réseau ferroviaire national, désormais achevé, s’étend sur 900 kilomètres et relie les principaux ports et zones industrielles du pays. Cette interconnexion directe entre les ports et les lignes ferroviaires renforce la fiabilité du transport et réduit le coût des services logistiques par tonne-kilomètre », a-t-il ajouté.

Al Mansoori a indiqué que le Programme ferroviaire national, dont les investissements s’élèvent à 50 milliards d’AED, devrait générer des retombées économiques et de développement dépassant les 200 milliards d’AED à long terme.

Il a affirmé que le réseau ferroviaire national constitue désormais un moteur essentiel de la croissance économique et de la diversification des sources de revenus. Le service de transport de passagers via Etihad Rail, dont la mise en service est prévue pour 2026, représente une avancée majeure dans le système de transport durable, en reliant les villes et les grandes régions du pays grâce à un réseau moderne, sûr et respectueux de l’environnement, qui facilitera la mobilité et améliorera la qualité de vie.

Al Mansoori a également souligné que le réseau ferroviaire national contribue aux objectifs des Émirats arabes unis en matière de neutralité carbone à l’horizon 2050, en réduisant de 21 % par an les émissions du secteur des transports d’ici 2050, soit l’équivalent de 8,2 millions de tonnes de CO₂. Il a ajouté que le pays œuvre à l’intégration de l’énergie solaire, de l’hydrogène et des batteries hybrides dans les opérations futures, illustrant ainsi son engagement à promouvoir une transition vers un transport à faibles émissions de carbone.