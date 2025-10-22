L’aéroport de Charjah renouvelle son engagement en faveur du développement durable

CHARJAH, 22 octobre 2025 (WAM) – L’Autorité de l’aéroport international de Charjah a célébré la Journée mondiale de l’énergie, observée chaque année le 22 octobre, en réaffirmant son engagement envers les objectifs de durabilité et de protection de l’environnement fixés par la Vision 2050 des Émirats arabes unis.

L’aéroport met en œuvre plusieurs projets visant à améliorer l’efficacité énergétique, à réduire les émissions de carbone et à promouvoir des pratiques respectueuses de l’environnement.

Ali Salim Al Midfa, président de l’Autorité de l’aéroport international de Charjah, a souligné que la Journée mondiale de l’énergie illustre les efforts constants des Émirats arabes unis pour promouvoir la durabilité et l’action climatique, précisant que l’efficacité énergétique constitue un pilier essentiel de la réduction des émissions et de la gestion responsable des ressources conformément aux priorités nationales.

Il a indiqué que l’aéroport de Charjah a renouvelé pour la quatrième année consécutive sa certification « Neutralité carbone +3 », décernée par le Conseil international des aéroports (ACI), demeurant ainsi le seul aéroport du Golfe arabique à détenir ce niveau de reconnaissance. Premier aéroport neutre en carbone du Conseil de coopération du Golfe (CCG) et deuxième du Moyen-Orient à atteindre cette distinction, Charjah se positionne comme un modèle régional en matière de durabilité environnementale.

Al Midfa a également précisé que malgré la hausse du trafic passagers – plus de 9,1 millions de voyageurs ont transité par l’aéroport au premier semestre 2025, soit une augmentation de 10 % par rapport à l’année précédente – l’aéroport a transformé ce défi en une opportunité d’innovation, en mettant en œuvre des initiatives axées sur la réduction, la réutilisation et le recyclage des déchets.

L’aéroport poursuit sa transition écologique avec des avancées significatives : il a réussi à recycler la totalité de ses eaux usées, désormais réutilisées pour l’irrigation des espaces verts. L’Autorité travaille également à l’extension de sa station de traitement des eaux usées, qui atteindra une capacité de 3 000 mètres cubes par jour, renforçant encore l’engagement de Charjah en faveur d’un avenir durable et respectueux de l’environnement.