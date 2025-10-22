Des initiatives arabes présentent des projets de recyclage des déchets de palmier dattier au Salon international des dattes d’Abou Dhabi

ABOU DHABI, 22 octobre 2025 (WAM) – Des experts et entrepreneurs issus de divers pays arabes présentent, dans le cadre du Salon international des dattes d’Abou Dhabi 2025, des projets novateurs visant à transformer les déchets du palmier dattier en produits écologiques alliant durabilité et rentabilité. L’événement, organisé sous l’égide du Prix Khalifa international du palmier dattier et de l’innovation agricole, s’inscrit dans les activités de la Semaine mondiale de l’alimentation et met en lumière les avancées de l’agriculture durable dans le monde arabe.

La Dre Nihaya Abdel Rahman, directrice de la Fondation Saaf Jordan pour la fabrication de produits à base de palmiers, a déclaré à l’Agence de presse des Émirats (WAM) que sa deuxième participation vise à présenter une gamme de produits artisanaux fabriqués à partir de feuilles de palmier tressées à la main, tels que des sacs, chaussures, boîtes, articles de papeterie, savons naturels et encens écologiques à base de fibres de palmier.

Elle a souligné que l’objectif principal est de valoriser les ressources locales, de réduire la pollution environnementale et de sensibiliser les jeunes générations à la transformation durable des matières premières en produits à forte valeur économique et écologique.

Fondée en 2006, la Fondation Saaf Jordan est née comme initiative communautaire axée sur l’autonomie des femmes vivant dans les zones de culture du palmier, en leur offrant des formations et des opportunités économiques fondées sur la valorisation des sous-produits du palmier dattier.

De son côté, Saïd Awad, directeur général de la société égyptienne Verizon for Research and Development, a expliqué que leur troisième participation met l’accent sur la sensibilisation à l’importance du recyclage des déchets de palmier pour les transformer en produits commercialisables localement et à l’export, tels que des substrats de culture, matériaux isolants, composts et fibres pour l’industrie textile.

Le Dr Fouad Mansour, consultant irakien en valorisation des déchets du palmier au sein de la société Al Mansour Consulting, a indiqué que son entreprise accompagne les investisseurs dans la création d’unités industrielles exploitant ces ressources, notamment pour la production de panneaux de bois, de portes, d’aliments pour animaux et de charbon à base de palmier. Lauréat de trois brevets internationaux enregistrés à Genève, il a supervisé des projets de recyclage agricole en Irak, aux Émirats arabes unis, au Gabon et en Afrique du Sud.

Le Salon international des dattes d’Abou Dhabi, dans sa onzième édition – la plus vaste depuis sa création – réunit cette année 90 stands représentant 19 pays, couvrant l’ensemble de la chaîne de valeur du palmier dattier, de la culture à la transformation et à l’exportation.

Organisé par le Prix Khalifa international du palmier dattier et de l’innovation agricole, relevant de la Fondation Zayed pour l’héritage humanitaire (Diwan présidentiel), en coopération avec le groupe ADNEC, l’événement se déroule parallèlement à la Semaine mondiale de l’alimentation et au Salon international de l’alimentation d’Abou Dhabi, consolidant la position de l’émirat comme plateforme régionale majeure pour l’innovation agricole, la durabilité et le développement des industries agroalimentaires fondées sur la datte.