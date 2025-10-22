Les Émirats arabes unis renforcent leur coopération internationale sur la transition énergétique avec les pays du G20

LE CAP, 22 octobre 2025 (WAM) – Ingénieur Charif Al Olama, sous-secrétaire aux affaires de l’énergie et du pétrole au ministère de l’Énergie et des Infrastructures, a tenu une série de réunions bilatérales de haut niveau en marge des réunions du G20 sur l’énergie en Afrique du Sud, avec plusieurs pays dont Singapour, l’Irlande, l’Allemagne et l’Indonésie. Ces échanges visaient à renforcer la coopération internationale dans les domaines de la transition énergétique, de l’hydrogène propre, des technologies à faibles émissions et de l’efficacité énergétique.

Lors de sa rencontre avec la délégation du gouvernement de Singapour, représentée par l’Autorité du marché de l’énergie relevant du ministère du Commerce et de l’Industrie, Al Olama a discuté des perspectives de coopération dans les domaines de l’énergie nucléaire pacifique, de l’interconnexion électrique et du gaz naturel liquéfié (GNL). Les entretiens ont également abordé la possibilité pour Singapour de rejoindre la Global Energy Efficiency Alliance (GEEA), initiative lancée par les Émirats arabes unis.

Il a également rencontré la délégation irlandaise conduite par Philip Nugent, directeur général des affaires européennes et internationales au ministère de l’Environnement, du Climat et des Communications, pour explorer des opportunités de partenariat dans les énergies renouvelables, les technologies propres, l’hydrogène et ses dérivés, en préparation de la prochaine session du Comité économique conjoint Émirats–Irlande, prévue en décembre. Ces discussions visent à renforcer la sécurité énergétique et à accélérer les investissements dans les solutions à faibles émissions de carbone.

Lors de son entretien avec Stefan Wenzel, secrétaire d’État parlementaire au ministère fédéral allemand de l’Économie et de l’Action climatique, Al Olama a examiné les moyens de renforcer la coopération dans la décarbonisation industrielle, les chaînes d’approvisionnement en hydrogène et les technologies propres. Les discussions se sont appuyées sur les cadres de coopération déjà établis entre les deux pays, notamment le Partenariat énergétique et climatique émirati-allemand, le Groupe de travail bilatéral sur l’hydrogène et la Déclaration commune d’intention signée avec la Société Fraunhofer.

En outre, Al Olama a échangé avec Eniya Listiani Dewi, directrice générale de l’énergie nouvelle, renouvelable et de la conservation énergétique au ministère indonésien de l’Énergie et des Ressources minérales, sur des possibilités concrètes de coopération dans l’élaboration de codes de performance énergétique des bâtiments, de normes d’efficacité et de programmes d’incitation et de conformité.

Il a également adressé une invitation officielle à l’Indonésie pour rejoindre la GEEA, présentée comme une plateforme opérationnelle destinée à traduire les engagements internationaux en résultats mesurables.

Ces réunions illustrent l’engagement constant des Émirats arabes unis à renforcer les partenariats internationaux dans le domaine de l’énergie durable et à soutenir les objectifs du Consensus des Émirats et de l’Objectif de développement durable n°7, en accélérant la transition mondiale vers des systèmes énergétiques propres, sûrs et à faibles émissions.