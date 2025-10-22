Plus de 5 millions de passagers ont voyagé via l’aéroport de Charjah au troisième trimestre 2025

CHARJAH, 22 octobre 2025 (WAM) – L’aéroport international de Charjah a enregistré une croissance remarquable de ses performances opérationnelles au troisième trimestre 2025, avec 5 127 120 passagers, soit une hausse de 16,7 % par rapport à la même période de 2024, qui avait accueilli 4,39 millions de voyageurs.

Ces résultats confirment la position de l’aéroport comme l’un des principaux pôles aériens régionaux et internationaux. Le nombre total de vols, réguliers et non réguliers, a atteint 30 737 mouvements, en progression de 10,7 % par rapport aux 27 758 vols enregistrés à la même période l’an dernier.

Le trafic de fret a également connu une dynamique positive, avec 48 073 tonnes manutentionnées, en hausse de 3,9 % par rapport à 2024. Le segment du transport combiné mer-air s’est particulièrement distingué, enregistrant une croissance de 32,8 %, passant de 3 236 à 4 296 tonnes.

Ali Salim Al Midfa, président de l’Autorité aéroportuaire de Charjah (SAA), a souligné que ces résultats traduisent la croissance continue de l’aéroport et son rôle clé dans le développement du secteur aérien, en ligne avec la vision stratégique à long terme de l’émirat.

Il a indiqué que ces performances sont le fruit d’investissements soutenus dans le développement des infrastructures, l’élargissement des capacités d’accueil et la transformation numérique, visant à renforcer l’efficacité opérationnelle et à offrir une expérience de voyage optimale aux passagers.

L’aéroport international de Charjah poursuit la mise en œuvre de sa stratégie ambitieuse pour accroître le trafic passagers et cargo, élargir son réseau de destinations et consolider son rôle de plateforme logistique régionale, en s’appuyant sur des solutions innovantes et durables dans le domaine du transport aérien.