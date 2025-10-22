Abou Dhabi accueille la Coupe du Monde de Tir Para Sport 2025 organisée par l’Autorité Zayed pour les Personnes de Détermination

ABOU DHABI, 22 octobre 2025 (WAM) – Sous le haut patronage de Son Altesse Cheikh Nahyan bin Zayed Al Nahyan, président du Conseil d’administration de la Fondation caritative et humanitaire Zayed bin Sultan Al Nahyan et président du Conseil des sports d’Abou Dhabi, la ville d’Al Aïn accueillera, du 25 octobre au 5 novembre 2025, la Coupe du monde de tir para sport 2025 au Al Ain Equestrian, Shooting and Golf Club.

Organisé par l’Autorité Zayed pour les personnes de détermination, en coopération avec le Comité international paralympique (CIP) et la Fédération internationale de tir para sport, cet événement rassemblera 37 pays et près de 370 participants, dont 213 athlètes qui s’affronteront dans 43 épreuves masculines et féminines, couvrant les disciplines du pistolet, de la carabine à air, du petit calibre, du fusil de chasse et du tir pour personnes malvoyantes.

Organisée pour la huitième fois à Al Aïn, la compétition constitue le plus grand événement paralympique de tir au Moyen-Orient et en Afrique du Nord. Les Émirats arabes unis ont déjà accueilli plusieurs éditions, dont le Championnat du monde 2022, confirmant leur position d’acteur majeur du sport inclusif.

Son Excellence Abdullah Abdulali Al Humaidan, directeur général de l’Autorité Zayed, a affirmé que cette nouvelle édition traduit la confiance du Comité international paralympique et de la Fédération internationale de tir para sport dans les capacités organisationnelles et les infrastructures de classe mondiale des Émirats arabes unis. Il a ajouté que ce tournoi reflète la stratégie nationale visant à renforcer l’autonomie et la participation active des personnes de détermination, conformément à la vision d’une société inclusive et durable.

Pour sa part, Aref Hamad Al Awaani, secrétaire général du Conseil des sports d’Abou Dhabi, a souligné que cet événement illustre la vision de la direction émirienne visant à consolider la position du pays sur la scène sportive mondiale et à soutenir les athlètes de détermination.

De son côté, Abdullah Ismail Al Kamali, président du comité suprême d’organisation, a exprimé sa gratitude envers la direction des Émirats pour son soutien constant, affirmant que cette compétition est devenue une étape majeure du calendrier paralympique international, grâce au professionnalisme et à l’excellence organisationnelle du pays.

L’organisation de la Coupe du monde de tir para sport 2025 s’inscrit dans la stratégie 2022–2026 de l’Autorité Zayed, axée sur l’autonomisation, le leadership et la durabilité, plaçant le sport au cœur de l’inclusion et du développement humain.