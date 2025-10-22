Les missions commerciales de la Chambre de commerce de Dubaï atteignent 20 pays à travers le monde

TBILISSI, 22 octobre 2025 (WAM) – La Chambre de commerce de Dubaï a élargi ses missions commerciales à 20 pays à travers le monde, principalement en Asie et en Afrique, dans le cadre de son initiative « New Horizons » lancée début 2023 afin d’aider les entreprises de Dubaï à explorer de nouveaux marchés internationaux.

Salem Al Shamsi, vice-président exécutif des relations internationales à Dubai Chambers, a indiqué que cette initiative soutient les efforts visant à renforcer la compétitivité économique de Dubaï, conformément à l’Agenda économique de Dubaï (D33) et à l’initiative Dubai Global, qui visent à permettre aux entreprises basées dans l’émirat d’accéder à 30 marchés prioritaires à travers le monde.

S’exprimant à l’Agence de presse des Émirats (WAM) en marge de la mission commerciale organisée en Géorgie les 20 et 21 octobre, Al Shamsi a souligné que Dubaï offre un environnement exceptionnel pour la croissance internationale, soutenu par un écosystème d’affaires solide et une connectivité mondiale de premier plan, en faisant une base idéale pour les entreprises souhaitant étendre leur présence à l’étranger.

La mission a comporté plusieurs rencontres bilatérales entre entreprises émiriennes et géorgiennes, visant à renforcer les partenariats économiques et commerciaux. Le commerce non pétrolier entre Dubaï et la Géorgie a atteint 761 millions de dollars américains fin 2024, enregistrant une hausse de plus de 58 % par rapport à l’année précédente.

Al Shamsi a précisé qu’en juin 2025, 114 entreprises géorgiennes actives étaient enregistrées auprès de la Chambre de commerce de Dubaï, dont 16 nouvelles adhésions au premier semestre 2025.

La Chambre a participé à la mission aux côtés de 15 entreprises basées à Dubaï, issues de divers secteurs, afin d’explorer les opportunités offertes par le marché géorgien. Selon Al Shamsi, la position stratégique de la Géorgie, son économie ouverte et ses politiques favorables aux affaires en font une destination prometteuse pour les investisseurs de Dubaï.

Il a ajouté que l’initiative New Horizons permet aux entreprises membres de se développer à l’international grâce à des ateliers, des missions commerciales et des échanges avec des acteurs économiques mondiaux, offrant ainsi des perspectives concrètes de croissance et d’expansion à l’étranger.