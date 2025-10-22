Les dirigeants de l’Union européenne examineront les grands dossiers lors du sommet de Bruxelles, jeudi

BRUXELLES, 22 octobre 2025 (WAM) – Les dirigeants des vingt-sept États membres de l’Union européenne se réuniront jeudi à Bruxelles pour examiner plusieurs dossiers majeurs, dont la situation en Ukraine, la défense européenne, les développements au Moyen-Orient, la compétitivité, le logement et la migration.

Au cours de ce sommet, les dirigeants européens discuteront des mesures concrètes visant à renforcer le soutien à l’Ukraine, notamment l’octroi d’une aide financière pluriannuelle. Le président ukrainien Volodymyr Zelenskyy s’adressera également au Conseil européen.

L’ordre du jour comprend également une évaluation de la situation au Moyen-Orient, en particulier les conclusions du Sommet de la paix de Charm el-Cheikh et les développements à Gaza. Les discussions porteront sur les efforts déployés pour parvenir à une paix juste et durable fondée sur la solution à deux États, ainsi que sur les initiatives de reconstruction dans la bande de Gaza.

Les chefs d’État et de gouvernement examineront aussi la question de la préparation de la défense européenne, en décidant de nouveaux projets de capacités communes et de cadres de gouvernance. Ils aborderont les menaces hybrides, les attaques de drones et les violations de l’espace aérien affectant plusieurs États membres.

Les travaux comprendront également des échanges sur les transitions numérique et écologique, avec un accent particulier sur la simplification des cadres réglementaires, la réduction des lourdeurs administratives et la prévention de nouvelles contraintes bureaucratiques. Les dirigeants mèneront un dialogue stratégique sur la réalisation des objectifs climatiques de l’Union, le renforcement de la compétitivité industrielle et la souveraineté numérique, notamment à travers la protection des infrastructures critiques et la promotion de technologies ouvertes.

Enfin, le sommet se penchera sur la crise du logement en Europe et les moyens d’améliorer l’accès à un logement abordable, en particulier pour les jeunes et les classes moyennes, dans le but de renforcer la cohésion sociale et la stabilité économique au sein de l’Union.