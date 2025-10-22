L’équipe de voile d’Abou Dhabi remporte six médailles à la Semaine de la voile de Mussanah, à Oman

MASCATE, 22 octobre 2025 (WAM) – L’équipe de voile d’Abou Dhabi a conclu sa participation à la Semaine de la voile de Mussanah 2025 en remportant six médailles dans différentes catégories, à l’issue de performances remarquables ayant démontré la maîtrise et la compétitivité des marins émiratis parmi plus de cent participants venus de la région et du monde entier.

Abdullah Al Zubaidi a décroché la médaille d’or dans la catégorie ILCA 4, tandis que Marwa Al Hammadi a remporté l’or dans la division féminine de la même catégorie, et Al Yazia Al Hammadi s’est adjugé la médaille d’argent.

Dans la catégorie ILCA 7, Mohammed Al Hammadi a obtenu la médaille d’argent après une série de courses dominées par sa régularité et sa puissance. De son côté, Khalifa Al Rumaithi a remporté la médaille de bronze dans la classe Optimist ainsi qu’une autre médaille de bronze dans l’épreuve par équipes de cette même catégorie.

Khalifa Al Suwaidi, directeur de l’Académie des sports nautiques d’Abou Dhabi relevant du Club des sports nautiques d’Abou Dhabi, a salué cette performance, affirmant que ces résultats témoignent des progrès significatifs réalisés grâce aux programmes d’entraînement et de perfectionnement de l’académie.

Il a ajouté que la participation de l’équipe à la Semaine de la voile de Mussanah s’inscrit dans la stratégie visant à former une nouvelle génération de marins émiratis capables de rivaliser sur la scène internationale, soulignant que la confrontation avec différentes écoles de navigation renforce les compétences techniques et la condition physique des athlètes.

La Semaine de la voile de Mussanah est considérée comme l’un des événements maritimes les plus prestigieux de la région, alliant compétitions sportives, activités éducatives et échanges culturels, contribuant ainsi à la promotion de la voile en tant que sport d’excellence et de tradition.