BEACON RED, filiale du groupe EDGE, mettra en œuvre un programme pluriannuel avancé pour le ministère de l’Intérieur de la République d’Angola

ABOU DHABI, 22 octobre 2025 (WAM) – Le groupe EDGE a annoncé être sur le point de conclure un accord avec le ministère de l’Intérieur de la République d’Angola pour la mise en place d’un programme complet de sécurité des frontières, qui sera mis en œuvre par sa filiale BEACON RED.

La lettre d’intention a été signée par Omar Al Zaabi, président d’EDGE Commercial.

Hamad Al Marar, directeur général et PDG du groupe EDGE, a déclaré : « Ce programme stratégique illustre notre engagement à fournir à nos partenaires internationaux des solutions de défense et de sécurité avancées, développées aux Émirats arabes unis. L’Angola se distingue par sa vision claire de modernisation de son architecture de sécurité nationale, ce qui en fait un partenaire idéal pour façonner l’avenir du contrôle des frontières. Ce projet, l’un des plus importants menés par les Émirats à l’étranger, reflète la solidité de notre base industrielle de défense et notre rôle dans le renforcement des capacités nationales à long terme. »

Le programme vise à développer des compétences durables à travers la fourniture de systèmes de commandement et de contrôle (C2) de pointe et de formations spécialisées destinées à améliorer la conscience situationnelle, la préparation opérationnelle et la capacité de réaction rapide sur les points frontaliers stratégiques.

L’architecture de sécurité frontalière d’EDGE intègre harmonieusement des technologies d’avant-garde telles que l’analyse basée sur l’intelligence artificielle, les drones de surveillance, les communications sécurisées et la gestion des données massives, combinées à des systèmes de défense traditionnels et à des dispositifs physiques en couches. Chaque solution est adaptée aux besoins opérationnels, à la géographie et aux menaces propres à chaque environnement, garantissant des systèmes modulaires, interopérables et hautement réactifs.

Cet accord fait suite au contrat de 1 milliard d’euros signé précédemment entre l’Abu Dhabi Ship Building (ADSB) – filiale du groupe EDGE – et la Marine angolaise, portant sur la construction de corvettes BR71 MKII.

Cette nouvelle coopération consolide la position d’EDGE comme acteur clé du secteur mondial de la défense, exportant le savoir-faire technologique émirien au service de la sécurité et du développement durable des nations partenaires.