Malgré 2 000 milliards de dollars investis dans la finance verte, un immense potentiel reste inexploité, affirment des experts financiers lors du WIC–SIF 2025

CHARJAH, 23 octobre 2025 (WAM) – Réunis dans le cadre du Forum de l’investissement de Charjah 2025 (Sharjah Investment Forum – SIF), des dirigeants économiques et experts financiers internationaux ont appelé à une réorientation des flux de capitaux mondiaux vers des investissements véritablement durables, soulignant la nécessité de taxonomies plus claires, de politiques coordonnées et de mécanismes efficaces de réduction des risques.

S’exprimant lors d’une session intitulée « Aligner la finance mondiale sur la durabilité », Creon Butler, directeur du programme Économie mondiale et finances du Chatham House, a indiqué que près de 2 000 milliards USD ont été mobilisés en 2024 pour le financement vert, tout en relevant qu’« une part considérable de la finance mondiale demeure encore non verte ».

Il a identifié trois leviers prioritaires : la transparence, la régulation prudentielle et le financement public international. « La divulgation n’a de sens que si elle est simple, comparable et honnête quant à la transition », a-t-il affirmé. Il a appelé les banques centrales et autorités de régulation à traiter le risque climatique comme tout autre risque matériel, assorti d’exigences en capital et de plafonds clairs, ajoutant que le financement public international doit jouer un rôle catalyseur pour attirer les capitaux privés à grande échelle.

Depuis l’Afrique de l’Ouest, Koffi Fabrice Djossou, représentant de la Banque ouest-africaine de développement, a souligné la rareté du financement de l’innovation, estimant que « les phases de prototypage et de montée en échelle demeurent les plus grands obstacles ». Il a plaidé pour un recours accru aux subventions, capitaux-risque, obligations vertes et sociales et aux partenariats public-privé afin de transformer les idées en solutions concrètes.

Pour Ahmad Aboud, directeur financier du Groupe Ghassan Aboud, la gouvernance environnementale, sociale et d’entreprise (ESG) représente à la fois un avantage de financement et un levier de compétitivité : « Le financement vert réduit nos coûts d’emprunt et renforce la loyauté de nos clients. Une gouvernance solide n’est pas négociable si l’on veut croître durablement. »

De son côté, Wolfgang Engel, directeur régional de l’Institute of International Finance (IIF), a insisté sur la nécessité d’une cohérence mondiale des normes ESG. Il a plaidé pour l’harmonisation des standards, la comparabilité des données et l’intégration du financement de la biodiversité dans les stratégies climatiques.

Représentant le secteur énergétique, Youssef Salem, directeur financier d’ADNOC Drilling, a défendu une approche pragmatique de la transition énergétique, fondée sur « l’amélioration progressive plutôt que sur l’exclusion systématique ». Il a affirmé : « L’histoire énergétique des Émirats dépasse le pétrole. L’ESG doit rester investissable ; le vrai enjeu est de déterminer qui, dans chaque secteur, progresse le plus vite et de quelle manière. »

Salem a également appelé les pays développés à partager la responsabilité du financement climatique, rappelant que la croissance future des émissions proviendra des économies émergentes. « Si l’on nous demande de suivre une trajectoire bas carbone sans les émissions historiques, il faut partager le fardeau correctif », a-t-il déclaré.

Organisé par le Bureau des investissements directs étrangers de Charjah (Invest in Sharjah), en partenariat avec la World Association of Investment Promotion Agencies (WAIPA), le Forum de l’investissement de Charjah, tenu conjointement avec la Conférence mondiale sur l’investissement (WIC), marque une étape majeure dans le dialogue mondial sur la durabilité économique.

Sous le thème « Transformer notre monde : investir pour un avenir résilient et durable », l’événement réunit plus de 10 000 participants issus de 142 pays, avec 130 intervenants et 160 sessions, consolidant le rôle de Charjah comme plateforme internationale pour le financement durable et la croissance responsable