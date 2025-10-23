Des dirigeants mondiaux mettent en lumière de nouveaux horizons d’investissement lors du WIC–SIF 2025

CHARJAH, 23 octobre 2025 (WAM) – Des dirigeants gouvernementaux venus de trois continents se sont réunis mercredi à l’occasion de la Conférence mondiale sur l’investissement – Forum de l’investissement de Charjah (WIC–SIF 2025) pour appeler à une refonte des stratégies mondiales de promotion de l’investissement, dans un contexte de mutation rapide des flux de capitaux à l’échelle internationale.

Lors de la session de haut niveau intitulée « Perspectives des dirigeants mondiaux : repenser la promotion et la facilitation de l’investissement face à la transformation économique mondiale », les ministres et décideurs politiques d’Europe, d’Afrique et d’Asie ont mis en avant la nécessité d’un environnement économique fondé sur la confiance, la coopération et la durabilité.

Selon le Rapport mondial sur l’investissement 2025 de la CNUCED, les investissements directs étrangers (IDE) vers les pays les moins développés ont progressé de 9 % en 2024, atteignant 37 milliards de dollars, soutenus par la montée du financement vert, l’essor des infrastructures numériques et les réformes structurelles menées par plusieurs économies émergentes.

Le secrétaire général de la Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECAf), Wamkele Mene, a plaidé pour « un nouveau modèle de diplomatie économique reliant le capital à l’opportunité à travers le Sud global », affirmant que l’Afrique doit désormais passer du potentiel à la participation active. Il a souligné que la ZLECAf offre un cadre transformateur pour renforcer la résilience du continent et attirer des investissements durables. Mene a par ailleurs signé un protocole d’accord avec l’Association mondiale des agences de promotion de l’investissement (WAIPA), marquant une étape clé dans la consolidation de la coopération économique africaine.

Le président de la WAIPA, Mohamed Mulla Yaqoub, a rappelé que l’investissement étranger ne se résume pas à un transfert de capitaux, mais qu’il constitue « un moteur d’innovation, de développement et d’opportunités ». Il a insisté sur l’importance de s’adapter aux nouvelles tendances mondiales : la durabilité, l’économie numérique et la résilience des chaînes d’approvisionnement.

Le ministre pakistanais de l’Investissement, Qaiser Ahmed Sheikh, a souligné le rôle croissant du Pakistan en tant que plateforme régionale d’investissement, notant que les réformes économiques engagées et la proximité du pays avec les grandes puissances économiques, dont les Émirats arabes unis, renforcent la confiance des investisseurs internationaux.

La ministre serbe de la Protection de l’environnement, Sara Pavkov, a pour sa part salué l’entrée en vigueur de l’Accord de partenariat économique global (CEPA) entre la Serbie et les Émirats arabes unis, en mai 2025, ouvrant la voie à une coopération commerciale et industrielle accrue dans les secteurs de l’énergie et des technologies vertes.

En conclusion, le Dr Holger Bingmann, membre du Conseil exécutif mondial de la Chambre de commerce internationale (ICC), a affirmé que « la confiance est la nouvelle monnaie de l’investissement », soulignant que la résilience et l’adaptabilité détermineront le succès économique de demain.

La Conférence mondiale sur l’investissement – Forum de l’investissement de Charjah 2025, organisée pour la première fois conjointement, réunit plus de 10 000 participants issus de 142 pays autour du thème « Transformer notre monde : investir pour un avenir résilient et durable ». Avec 130 intervenants, 160 sessions et plus de 120 réunions bilatérales, l’événement consolide la place de Charjah comme plateforme mondiale du dialogue économique et de la promotion de l’investissement responsable.