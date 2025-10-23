L’IRENA et la Sierra Leone organisent le deuxième Forum d’investissement de l’APRA pour stimuler le financement de la transition énergétique en Afrique

ABOU DHABI, 23 octobre 2025 (WAM) – L’Agence internationale pour les énergies renouvelables (IRENA) et le gouvernement de la Sierra Leone ont lancé aujourd’hui la deuxième édition du Forum d’investissement du Partenariat accéléré pour les énergies renouvelables en Afrique (APRA), destiné à stimuler les investissements en faveur de la transition énergétique et de l’industrialisation verte sur le continent africain.

Organisé du 22 au 23 octobre 2025 au Centre international des conférences de Freetown, le forum réunit des ministres, des hauts représentants des pays membres de l’APRA, ainsi que des investisseurs, développeurs et institutions financières venus d’Afrique et d’autres régions du monde. L’événement comprend des dialogues de haut niveau, des sessions techniques, ainsi qu’un espace d’exposition et de mise en relation entre porteurs de projets et investisseurs, offrant aux acteurs régionaux une plateforme unique pour présenter leurs initiatives et attirer des financements internationaux.

Ce rendez-vous intervient quelques jours après la publication, lors du pré-COP de Brasilia, d’un nouveau rapport de l’IRENA révélant que l’Afrique n’a représenté que 1,6 % des nouvelles capacités installées en énergies renouvelables en 2024.

« Les énergies renouvelables sont aujourd’hui la source de production d’électricité la plus abordable, pourtant l’écart reste immense entre le potentiel énergétique de l’Afrique et la réalité du déploiement », a déclaré Francesco La Camera, directeur général de l’IRENA.

Il a ajouté : « Nous devons agir avec urgence et coopération pour lever les barrières financières persistantes et permettre à des capitaux abordables d’atteindre les projets viables. À travers le Forum d’investissement de l’APRA, l’IRENA mobilise ses outils de facilitation de projets et ses partenariats afin de réduire les risques, encourager les financements innovants et canaliser les capitaux là où ils sont le plus nécessaires. »

De son côté, le Dr Kandeh Yumkella, président de l’Initiative présidentielle sur le changement climatique, les énergies renouvelables et la sécurité alimentaire (PI-CREF) et du Groupe de coordination pour la gouvernance énergétique (EGCG), a souligné : « L’APRA est une initiative essentielle pour aider les pays africains à accélérer l’adoption des énergies renouvelables afin d’atteindre l’Objectif de développement durable n°7 (énergie propre et abordable). La Sierra Leone est fière d’accueillir le sommet APRA 2025 à la suite de la signature du Mission 300 Compact, d’un montant de 2,2 milliards USD, visant à faire passer la part des énergies renouvelables dans le mix énergétique national de 46 % à 52 %. »

Le forum de cette année s’appuie sur le succès de la première édition, tenue à Nairobi en 2024, qui avait permis de mobiliser un portefeuille de projets d’une valeur de 2,7 milliards USD, représentant environ un gigawatt de capacité potentielle de production d’énergie renouvelable.

Les travaux post-forum se concentreront sur l’avancement des projets identifiés, le renforcement de la préparation à l’investissement et l’appui à la mise en œuvre dans les pays membres de l’APRA, contribuant ainsi à accélérer la transition énergétique du continent africain dans une approche inclusive et durable.