Des experts réunis au SIF–WIC 2025 soulignent la capacité prouvée de la croissance verte à renforcer la compétitivité

CHARJAH, 23 octobre 2025 (WAM) – La journée d’ouverture du 8ᵉ Forum de l’investissement de Charjah (SIF 2025) a réuni un panel d’experts internationaux lors d’une session de haut niveau intitulée « Le vert, nouveau moteur de l’or : l’avantage compétitif à travers l’investissement durable », consacrée à la transformation des modèles économiques par la durabilité et la croissance verte.

Animée par Jacopo Dettoni, rédacteur en chef de fDi Intelligence (Financial Times) et membre du conseil exécutif du WIC, la table ronde a rassemblé des représentants éminents du monde universitaire, financier et commercial, venus démontrer que la durabilité peut générer à la fois profit et résilience économique.

Le professeur Raekwon Chung, lauréat du prix Nobel de la paix et ambassadeur pour le changement climatique à la Fondation Ban Ki-Moon, a rappelé que « le maillon manquant du mouvement climatique reste le consommateur ». Selon lui, « nous sommes responsables des émissions, pas les gouvernements ». Il a présenté plusieurs exemples où la durabilité devient source de valeur, citant la production de cachemire biologique en Mongolie et la culture du coton sans carbone alimentée à l’énergie solaire.

« Les grandes marques de luxe sont prêtes à payer plus cher pour le premier coton biologique sans émission, car il renforce leur image. Cela prouve que la durabilité peut être rentable », a-t-il souligné.

De son côté, Lisa Sachs, directrice exécutive du Columbia Center on Sustainable Investment (CCSI), a souligné que le véritable enjeu réside dans le financement des infrastructures durables dans les économies en développement.

« Ce qui me préoccupe, c’est la manière de concevoir et financer des systèmes capables d’assurer un accès fiable, abordable et résilient à l’énergie et à la mobilité – les piliers de l’industrie propre », a-t-elle expliqué.

Elle a rappelé que l’Afrique détient 60 % du potentiel solaire mondial, mais reçoit seulement 2 % du financement mondial en énergie propre, plaidant pour une utilisation accrue des garanties et mécanismes de financement mixte afin de réduire les risques et attirer les capitaux.

Roslyn Ng’eno, experte principale en investissement au secrétariat de la Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECAf), a déclaré que la durabilité est désormais au cœur du cadre juridique africain, notamment à travers un Protocole sur l’investissement adopté par 55 États membres.

« La durabilité n’est plus un choix pour l’Afrique, c’est une stratégie de compétitivité », a-t-elle affirmé.

Ce protocole aligne les incitations à l’investissement sur des politiques climatiques et sur le développement de zones industrielles vertes, tout en soutenant l’Initiative africaine d’industrialisation verte, dédiée à la préparation de projets bancables.

Abordant la dimension sociale, Rie Vejs Kjeldgaard, directrice du Département des entreprises durables et de la transition juste à l’Organisation internationale du travail (OIT), a souligné que la priorité est de s’assurer que la transition verte crée des emplois décents et inclusifs.

Elle a cité l’exemple d’une usine de batteries à Oman générant 2 000 emplois, dont 20 % réservés aux femmes, et d’un projet de biocarburant au Brésil créant 90 000 emplois, principalement pour les petits exploitants et les jeunes.

« Ces initiatives montrent que croissance verte et travail décent peuvent aller de pair », a-t-elle déclaré.

Pour Hani Idris, membre du conseil d’administration du Groupe de la Banque islamique de développement (BID), la réduction des risques financiers demeure essentielle pour mobiliser les investissements dans les marchés émergents.

« Les risques de crédit et de change constituent encore les principaux freins », a-t-il observé, plaidant pour des garanties, des mécanismes de partage des risques et une assurance contre les risques politiques.

Les intervenants ont conclu que la durabilité n’est plus un supplément moral, mais un levier central de la compétitivité économique mondiale. De la Mongolie à l’Afrique, les exemples démontrent que l’investissement vert génère à la fois des bénéfices économiques et des impacts sociaux positifs.

« Ceux qui adoptent l’innovation verte définiront la prochaine vague de compétitivité mondiale », a résumé Dettoni.

Organisé par le Bureau des investissements directs étrangers de Charjah (Invest in Sharjah), en partenariat avec la WAIPA et le ministère émirien de l’Investissement, le Forum de l’investissement de Charjah 2025, organisé conjointement avec la Conférence mondiale sur l’investissement (WIC), accueille plus de 10 000 participants venus de 142 pays, avec 130 intervenants et 160 sessions spécialisées, consolidant le rôle de Charjah comme plateforme mondiale de la finance durable et de l’investissement responsable.